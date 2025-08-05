Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
05 августа 2025 в 11:03

Бородин нашел лучшее применение тайному дому Макаревича в России

Глава ФПБК Бородин призвал конфисковать тайный дом Макаревича в России

Андрей Макаревич Андрей Макаревич Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Двухэтажный коттедж стоимостью 70 млн рублей, который лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) скрывал от общественности, необходимо конфисковать в пользу государства, заявил NEWS.ru глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он назвал музыканта предателем России и допустил его сотрудничество с западными спецслужбами.

Я считаю Макаревича предателем России. Этот коттедж нужно у него изъять в пользу государства. Считаю, что Макаревич — агент западных спецслужб, допускаю, что он работает на MI6. Все его высказывания о России говорят, что он предатель. Нужно возбудить в отношении него уголовные дела, объявить в международный розыск, а потом задержать, показать всей России, что он предатель. У нас предатели настолько вальяжно себя чувствуют, что могут себе позволить сидеть в стране НАТО и высказываться о нашей стране, — заявил Бородин.

По его словам, например, в доме Макаревича можно организовать пансионат или реабилитационный центр. Также глава ФПБК отметил, что недвижимость можно перепродать, а вырученные деньги направить на нужды участников СВО.

Мы обратимся в Генпрокуратуру по поводу скрытого объекта недвижимости Макаревича. Он же видео записывал для меня, в котором предлагал найти хоть один объект недвижимости, и он его подарит. Мне дарить не надо, подари его государству, а государство решит, что с ним делать: отдать участникам СВО или детям-сиротам, сделать пансионат, реабилитационный центр, что угодно. Продать и отдать деньги участникам СВО, — резюмировал Бородин.

Ранее сообщалось, что Макаревич по-прежнему владеет элитной недвижимостью в Подмосковье. Музыкант оставил в России двухэтажный коттедж за 70 млн рублей на участке 1500 квадратных метров, который он скрыл от общественности. Дом расположен в деревне Подушкино. Сам Макаревич утверждал, что в России у него ничего не осталось.

артисты
Андрей Макаревич
звезды
скандалы
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Дании потребовали убрать «порнографическую» русалку
Выбивает слезу: хреновина с черносливом для истинных ценителей
Кадыров раскрыл состояние своего здоровья
Крестник Матвиенко предложил две кандидатуры на звание врага народа России
Военэксперт рассказал о начале уличных боев в Купянске
Ушел из жизни бывший президент Румынии Илиеску
Украина усилила репрессии против «отмененного» продюсера Quest Pistols
В РПЦ раскрыли число находящихся в зоне СВО священников
Европу предупредили о последствиях от снятия в России моратория на РСМД
Стало известно о массовой мобилизации лиц с особым статусом на Украине
РФ сняла запрет на РСМД. Европа в ужасе: теперь «Орешник» ударит по НАТО?
Штормовой ветер и холодрыга до +10? Погода в Москве в сентябре: чего ждать
Мужчина ради свадьбы 17 раз принудил невесту к занятию проституцией
В Сети появилась карта продвижения ВС России в Днепропетровской области
В Чечне усилили борьбу с фейками в соцсетях
Разбившего голову туриста эвакуировали с горы Белуха на вертолете Ми-8
Пьяный россиянин угнал машину бабушки, пока она лежала в реанимации
ВСУ обстреляли из HIMARS химический завод в Горловке
Известный актер из фильма «Солнечный удар» скончался перед днем рождения
Самый толстый россиянин может умереть в Нижнем Новгороде
Дальше
Самое популярное
Посейте в августе и забудьте: этот многолетник взойдет без вашей помощи
Общество

Посейте в августе и забудьте: этот многолетник взойдет без вашей помощи

Запеканка из кабачков по-турецки! Это блюдо спасает и на завтрак, и на ужин
Общество

Запеканка из кабачков по-турецки! Это блюдо спасает и на завтрак, и на ужин

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа
Россия

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.