Бородин нашел лучшее применение тайному дому Макаревича в России

Двухэтажный коттедж стоимостью 70 млн рублей, который лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) скрывал от общественности, необходимо конфисковать в пользу государства, заявил NEWS.ru глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он назвал музыканта предателем России и допустил его сотрудничество с западными спецслужбами.

Я считаю Макаревича предателем России. Этот коттедж нужно у него изъять в пользу государства. Считаю, что Макаревич — агент западных спецслужб, допускаю, что он работает на MI6. Все его высказывания о России говорят, что он предатель. Нужно возбудить в отношении него уголовные дела, объявить в международный розыск, а потом задержать, показать всей России, что он предатель. У нас предатели настолько вальяжно себя чувствуют, что могут себе позволить сидеть в стране НАТО и высказываться о нашей стране, — заявил Бородин.

По его словам, например, в доме Макаревича можно организовать пансионат или реабилитационный центр. Также глава ФПБК отметил, что недвижимость можно перепродать, а вырученные деньги направить на нужды участников СВО.

Мы обратимся в Генпрокуратуру по поводу скрытого объекта недвижимости Макаревича. Он же видео записывал для меня, в котором предлагал найти хоть один объект недвижимости, и он его подарит. Мне дарить не надо, подари его государству, а государство решит, что с ним делать: отдать участникам СВО или детям-сиротам, сделать пансионат, реабилитационный центр, что угодно. Продать и отдать деньги участникам СВО, — резюмировал Бородин.

Ранее сообщалось, что Макаревич по-прежнему владеет элитной недвижимостью в Подмосковье. Музыкант оставил в России двухэтажный коттедж за 70 млн рублей на участке 1500 квадратных метров, который он скрыл от общественности. Дом расположен в деревне Подушкино. Сам Макаревич утверждал, что в России у него ничего не осталось.