06 августа 2025 в 16:26

Медведев сохранил пост председателя совета директоров «Ростелекома»

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев вновь избран на пост председателя совета директоров ПАО «Ростелеком», сообщает пресс-служба компании. Решение было принято на первом заседании нового состава совета директоров, избранного акционерами 24 июля 2025 года.

Председателем совета директоров компании вновь избран заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев, — говорится в заявлении.

Это не первый случай назначения Медведева на данную должность — ранее он уже возглавлял совет директоров компании в октябре 2024 года. В ходе заседания также были сформированы четыре ключевых комитета: по стратегии, корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям, а также по аудиту. Для каждого комитета определен персональный состав и назначены председатели, которые будут курировать соответствующие направления деятельности компании.

Ранее в «Ростелекоме» сообщали, что компания не меняла правила пользования и тарифы для домашнего интернета. Так там прокомментировали жалобы пользователей на падение скорости, добавив, что безлимитные тарифы для физических лиц не имеют ограничений по объемам скачиваемого трафика.

