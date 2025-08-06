Медведев сохранил пост председателя совета директоров «Ростелекома»

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев вновь избран на пост председателя совета директоров ПАО «Ростелеком», сообщает пресс-служба компании. Решение было принято на первом заседании нового состава совета директоров, избранного акционерами 24 июля 2025 года.

Это не первый случай назначения Медведева на данную должность — ранее он уже возглавлял совет директоров компании в октябре 2024 года. В ходе заседания также были сформированы четыре ключевых комитета: по стратегии, корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям, а также по аудиту. Для каждого комитета определен персональный состав и назначены председатели, которые будут курировать соответствующие направления деятельности компании.

