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14 июля 2025 в 17:42

В «Ростелекоме» ответили на слухи о новых тарифах для домашнего интернета

«Ростелеком» опроверг изменения правил и тарифов для домашнего интернета

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Ростелеком» не менял правила пользования и тарифы для домашнего интернета, заявили NEWS.ru в пресс-службе компании, комментируя жалобы пользователей на падение скорости. Там добавили, что безлимитные тарифы для физических лиц не имеют ограничений по объемам скачиваемого трафика.

Информация не соответствует действительности. «Ростелеком» не менял условия, правила и тарифы на пользование домашним интернетом для личных, семейных и иных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью. Безлимитные тарифы для физических лиц не имеют ограничений по объемам скачиваемого трафика. В случае аномального трафика в десятки и сотни раз превышающего средний объем потребления скорость передачи данных может быть снижена, — сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что это происходит для проведения проверки и обеспечения безопасности сетевой инфраструктуры. В «Ростелекоме» обещали связаться с абонентом, оставившим жалобу.

Ранее работе провайдера «Ростелеком» были зафиксированы сбои. За короткий срок поступило 70 жалоб. Больше всего сообщений было из Москвы и Санкт-Петербурга — 13%. Также на сбои пожаловались жители Московской, Мурманской, Саратовской, Самарской, Нижегородской и других областей.

Ростелеком
интернет
Россия
тарифы
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
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