Стало известно, сможет ли бытовой нитратомер распознать вредный арбуз

Бытовые нитратомеры не смогут с высокой точностью показать количество нитратов в арбузе, рассказал NEWS.ru председатель Ассоциации «Народный фермер Астраханской области» Степан Лесничин. По словам эксперта, такие приборы измеряют проводимость раствора.

А при первом приближении максимальный вклад в электропроводность дают ионы нитратов, но точно так же туда вносят вклад и сульфаты, и калий, и магний, и все что угодно, — пояснил он.

При этом Лесничин отметил, что бытовой нитратомер может показать превышение нитратов в разы, и тогда арбуз действительно нельзя есть. Согласно ГОСТу, предельная допустимая концентрация нитратов в арбузе равна 60, указал Лесничин.

Понятно, что, если есть допустимый ПДК 60, и вы нитратомером бытовым померяете, а там покажет 300, тут я бы сразу сказал, что не стоит это есть. Но если это 60, 80, до 100, это в принципе ничего не значит, просто не ешьте 5 кг этого арбуза сразу, — посоветовал специалист.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что нельзя допускать, чтобы продавец разрезал арбуз. По ее словам, это связано с риском заражения бактериями из-за грязного ножа.