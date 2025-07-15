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15 июля 2025 в 17:02

Стало известно, сможет ли бытовой нитратомер распознать вредный арбуз

Фермер Лесничин: бытовой нитратомер покажет очень сильное превышение нитратов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Бытовые нитратомеры не смогут с высокой точностью показать количество нитратов в арбузе, рассказал NEWS.ru председатель Ассоциации «Народный фермер Астраханской области» Степан Лесничин. По словам эксперта, такие приборы измеряют проводимость раствора.

А при первом приближении максимальный вклад в электропроводность дают ионы нитратов, но точно так же туда вносят вклад и сульфаты, и калий, и магний, и все что угодно, — пояснил он.

При этом Лесничин отметил, что бытовой нитратомер может показать превышение нитратов в разы, и тогда арбуз действительно нельзя есть. Согласно ГОСТу, предельная допустимая концентрация нитратов в арбузе равна 60, указал Лесничин.

Понятно, что, если есть допустимый ПДК 60, и вы нитратомером бытовым померяете, а там покажет 300, тут я бы сразу сказал, что не стоит это есть. Но если это 60, 80, до 100, это в принципе ничего не значит, просто не ешьте 5 кг этого арбуза сразу, — посоветовал специалист.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что нельзя допускать, чтобы продавец разрезал арбуз. По ее словам, это связано с риском заражения бактериями из-за грязного ножа.

арбузы
фермеры
нитраты
советы
Анна Акимова
А. Акимова
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