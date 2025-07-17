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17 июля 2025 в 18:27

Россиянам объяснили, каким должен быть качественный сыр с плесенью

Фермер Степаненко заявила, что плесень на сыре бри должна быть белого цвета

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Плесень на сыре бри должна быть только белого цвета, заявила 360.ru сыровар и фермер Елена Степаненко. В качественном продукте не будет влажной корки и резкого или неприятного запаха.

Прогорклость, отвратительный запах, слизь на сыре, проявление черной или розовой плесени — это значит, что еще какая-то плесень присоединилась, — подчеркнула Степаненко.

Она отметила, что в домашних условиях проверить сыр с плесенью можно лишь с помощью органолептики. Это метод определения показателей качества продукта, который основывается на восприятии органами чувств.

Ранее кишечную палочку обнаружили в сыре бри с белой плесенью семи брендов, сообщила пресс-служба Роскачества. Речь идет о марках «Егорлык молоко», Vitalat, Schonfeld, Treville, «ВкусВилл», Metro Chef, «Городецкая сыроварня».

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