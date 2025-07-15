Мясо будет таять во рту: готовим горчичный маринад для курицы

Мясо будет таять во рту: готовим горчичный маринад для курицы

Мясо будет таять во рту: готовим горчичный маринад для курицы

Делимся секретами приготовления сочнейшей курочки. Этот пряный маринад из меда и горчицы идеально подойдет для филе! Подробнее – на NEWS.ru.

Нам понадобятся: 3 ст. л. зернистой горчицы, 2 ст. л. жидкого меда, 2 ст. л. соуса терияки (или соевого), 3 зубчика чеснока, 1 ст. л. масла виноградной косточки, 1 ч. л. копченой паприки, сок 1/2 лайма, морская соль и свежемолотый перец по вкусу. Также подготовьте сушеный тимьян — щепотку.

В стеклянной пиале соедините все жидкие компоненты, добавьте специи и измельченный чеснок. Чтобы правильно приготовить горчичный маринад для курицы, хорошо перемешайте массу.

Куриное филе погрузите в маринад, чтобы оно оказалось равномерно покрыто смесью. Оставьте пропитываться под пленкой минимум 40 минут при комнатной температуре. Оптимально 3 часа в холодильнике. Перед жаркой слегка промокните излишки маринада для филе курицы. И все! Блюдо получится очень сочным и вкусным. В тандеме с овощами — просто объедение!