NEWS.ru — о неожиданном переходе Фёдора Смолова в стан аутсайдера испанской Ла Лиги и о том, почему это пойдёт на пользу самому нападающему и сборной России.

Дуэт пенальтистов-неудачников...

Вы помните, кто такой Яго Аспас? Нет? Тогда воскресите в памяти душный вечер 1 июля 2018 года: «Лужники», поединок 1/8 финала чемпионата мира в России между нашей сборной и Испанией. Серия послематчевых пенальти — и легендарная «золотая нога» Игоря Акинфеева. Теперь наверняка вспомнили.

Да, тот самый 11-метровый, после которого «Красная фурия» отправилась с мундиаля домой, пробил не кто иной, как Яго Аспас. Выступающий нынче, между прочим, за «Сельту» из Виго.

А теперь представьте, какой дуэт форвардов с приходом Смолова образуется в команде из Галисии: два пенальтиста-неудачника ЧМ-2018! Вы ведь уж точно не забыли нервную и корявую «паненку» (так называют способ исполнения 11-метрового удара, когда мяч отправляется чаще всего по центру ворот мягкой «подсечкой» — по фамилии впервые исполнившего такой удар форварда сборной Чехословакии Антонина Панёнки) в четвертьфинальной серии пенальти с хорватами на том же мундиале. И то, как раздосадованный футбольный люд в России, только-только почувствовавший вкус к большим победам своей преобразившейся сборной, был готов морально уничтожить Фёдора.

Фёдор Смолов после неудачного пенальти, 2018 г. Xu Zijian/Xinhua/Global Look Press

Но Смолов тогда сделал очень грамотный шаг. Когда команда Станислава Черчесова прилетела из Сочи, где происходила битва с Хорватией за выход в полуфинал, и на следующий же день отправилась в главную фан-зону страны на Воробьёвых горах, опальный форвард нашёл в себе мужество выбраться из-за спин товарищей по команде и со сцены произнести пусть сбивчивые, но искренние слова извинения — всей стране, которую один его опрометчивый удар поверг в глубочайшее разочарование.

Не каждому дано справиться со столь тяжёлым психологическим ударом, и Фёдор примерно год после того дикого конфуза никак не мог заиграть на приличном уровне. Возможно, сказался ещё и переход тем же летом из «Краснодара», где нападающий провёл, вне всякого сомнения, лучший период в своей карьере (53 забитых мяча в 75 проведённых матчах за три сезона и титул лучшего бомбардира в Российской премьер-лиге в 2016 и 2017 годах) в московский «Локомотив». В рядах «железнодорожников» Смолов за полтора сезона так и не сумел убедить, что необходим команде Юрия Сёмина, да и сам, скорее всего, окончательно убедился, что «Локо» — не его команда.

Почему же теперь именно «Сельта»? Только давайте не вспоминать, что пару десятилетий назад именно в этом клубе покоряли сердца болельщиков Александр Мостовой и Валерий Карпин, первому из которых галисийцы даже дали прозвище Царь и поставили памятник при жизни. Времена нынче совсем другие — российские футболисты давно утратили доверие в зарубежных клубах, а пример Дениса Черышева, держащегося на плаву в приличной «Валенсии», служит тем самым исключением, которое только подтверждает правило: атакующего хавбека сборной России внедрил в испанскую футбольную почву и заботливо взрастил с самых юных лет его отец Дмитрий, игравший в Испании как раз во времена Мостового — Карпина. А потому Черышев-младший по своему менталитету скорее житель Пиренеев, нежели нашего родного, но весьма своеобычного государства.

...или довольная улыбка Черчесова

В карьере у Смолова был кратковременный опыт игры за рубежом: десять лет назад он отправился в аренду из московского «Динамо» в голландский «Фейеноорд». Сыграл там 11 матчей, забил один гол — и вернулся обратно. После этой не самой удачной командировки годы шли, толковых предложений из-за рубежа не было, а ехать в Китай или страны третьего футбольного мира российской звезде не хотелось.

Здесь можно привести ярчайшие примеры, когда ожидание достойного предложения затянулось настолько, что футболист так и не попробовал свои силы на чужбине. Речь об Алане Дзагоеве и Игоре Акинфееве. Лидеры ЦСКА и российской сборной завоёвывали чемпионские титулы в России, проводили яркие матчи в еврокубках и за национальную команду, вроде бы были готовы отправиться за рубеж, но так и не вырвались из тёплого и уютного гнёздышка под крышей дома своего. Дзагоеву, кроме всего прочего, помешали хронические травмы.

Но разве не обидно, что одни из лучших российских футболистов последних 10-15 лет так и не получили шанса (читай — сами себя его лишили) проявить себя в иностранном клубе?

Фёдор Смолов Сергей Лантюхов/NEWS.ru

У нашего «дяди Фёдора» тоже всё шло по такому же печальному сценарию: ведь 9 февраля нападающий пройдёт критическую возрастную отметку — ему исполнится 30 лет, а после этого чаще всего об отъезде в сколь-нибудь приличный чемпионат можно уже и не мечтать. Поэтому Смолов тысячу раз прав, что прямо сейчас взял и сорвался в «Сельту».

Аутсайдер Ла Лиги? Ничего страшного: минувшей осенью другой аутсайдер испанского чемпионата «Эспаньол» из Барселоны в Лиге Европы спокойно и уверенно обыграл в Москве ЦСКА (2:0) — это к вопросу о среднем уровне тамошней лиги. Намечающийся тандем пенальтистов-неудачников с Аспасом? Так вот и будет отличный шанс для обоих доказать, что о тех роковых ударах с 11-метровой отметки пора бы уже позабыть! Неизбежные сравнения с Царём Мостовым? Ну, такой популярности в Виго Фёдору вряд ли удастся достичь, но разве это не дополнительная мотивация — расположить к себе болельщиков из другой страны и с совершенно иным менталитетом?

Кроме того, Смолов ведь не сжёг все мосты — он пока лишь отдан в аренду до конца текущего сезона. То есть летом может вернуться в «Локомотив». Но вот вам и ещё один стимул — доказать себе и всем, что ты реально чего-то стоишь, и заслужить полноценный контракт с «Сельтой» на пару лет. И перестать быть для обывателя лишь фигурантом светских новостей с участием супермоделей и внучки бывшего президента РФ.

Станислав Черчесов Сергей Лантюхов/NEWS.ru

А Станислав Черчесов, даже не сомневайтесь, сейчас прячет довольную улыбку в своих усах надежды, узнав о решении форварда. Ведь игроки нашей сборной только тогда будут прогрессировать, учиться чему-то новому и обретать хотя бы отдельные черты европейского футбольного менталитета, если чаще станут срываться, подобно Смолову, даже в такие, казалось бы, скромные клубы, как «Сельта».

Так что спасибо, Фёдор, за это смелое решение! И удачи!