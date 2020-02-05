https://static.news.ru/photo/ce164f20-4831-11ea-94e8-fa163e074e61_660.jpg Павел Мамаев Фото: ФК «Ростов»/vk.com

Восьмикратный чемпион России по футболу Андрей Тихонов поделился впечатлениями от игры полузащитника «Ростова» Павла Мамаева на международном межсезонном товарищеском турнире в Катаре.

Пока впечатления от игры Мамаева положительные. Со «Спартаком» Паша бежал, останавливался и еле дышал — было заметно, как ему тяжело. Но с «Партизаном» была другая картина. Он быстро набирает форму, — цитирует Тихонова «Советский спорт».

Московский футбольный клуб «Спартак» обыграл «Ростов» со счётом 2:1 в матче международного межсезонного товарищеского турнира в Катаре — Кубка Париматч Премьер, организованного телеканалом «Матч Премьер». В составе победителей отличился полузащитник Резиуан Мирзов, оформивший дубль, писал NEWS.ru.