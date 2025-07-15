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15 июля 2025 в 11:44

Трамп стал героем мемов на Украине после заявления о поставках оружия

«РВ»: украинские СМИ высмеяли Трампа после заявления о поставках оружия

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ведущие украинские СМИ высмеяли президента США Дональда Трампа после его заявления о поставках оружия Киеву за счет средств Европейского союза и Североатлантического альянса, передает Telegram-канал «Русская весна». Хозяин Белого дома даже стал героем мемов.

Даже если весь мир будет против тебя, я буду стоять за твоей спиной и продавать тебе патроны, — гласит подпись к одному из них.

Трамп ранее сообщил, что США и НАТО достигли договоренности о поставке американского оружия Украине за счет европейцев. Координацией этих поставок будут заниматься НАТО и постпред США при Альянсе.

После этого председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что язык ультиматумов и бряцанье оружием не укрепляют авторитет Трампа. По его мнению, санкции также не добавят очков главе Белого дома.

Ранее спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что во время встречи в Киеве обсудил с украинским лидером Владимиром Зеленским решение Трампа по поставкам американского оружия Украине через страны НАТО. Он отметил, что Альянс придерживается принципа «мир через силу».

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