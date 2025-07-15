Россиянин жестоко расправился со своей собакой из-за нехватки денег

Житель Красноярска зарезал собственную собаку, потому что ему не хватало денег на процедуру эвтаназии, сообщила региональная прокуратура в своем Telegram-канале. В ведомстве отметили, что 23-летний россиянин обвиняется по статье о жестоком обращении с животным и предстанет перед судом.

В феврале 2024 года парень, готовясь к переезду, столкнулся с вопросом судьбы своего питомца — стаффордширского терьера по кличке Мира. По его словам, все попытки пристроить питомца в приюты оказались безуспешными. Однако вместо того, чтобы продолжать поиски решения, хозяин взял кухонный нож и поранил горло животного, — сказано в сообщении.

Отмечается, что собака мучилась более семи часов, прежде чем ее доставили в ветклинику. К тому моменту спасти Миру было уже невозможно, и ветеринары решили ее усыпить, чтобы прекратить страдания. Обвиняемый пояснил, что решил прибегнуть к такому способу, поскольку ему не хватало для эвтаназии 10 тысяч рублей. Свою вину он признал.

Ранее сообщалось, что в районе Выхино-Жулебино на юго-востоке Москвы рабочие заживо закопали двух кошек, случайно забравшихся в яму. Происшествие случилось во время ремонта теплотрассы. Очевидцы отмечали, что рабочие видели животных в яме, однако это их никак не остановило.

Прежде в подмосковных Химках неизвестный мужчина привязал свою собаку к колесу чужого автомобиля. После этого он засунул под дворник ветпаспорт и уехал. Инцидент попал на уличную камеру.