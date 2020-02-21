Казанский футбольный клуб «Рубин» опубликовал результаты обследования полузащитника команды Дмитрия Тарасова, который получил травму во время тренировки.
В больнице Дмитрию Тарасову диагностировали «закрытый перелом со смещением левой малоберцовой кости, разрыв межберцового синдесмоза», — сообщила пресс-служба «Рубина» в Twitter.
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Ранее СМИ писали, что Тарасов получил серьёзную травму во время тренировки казанской команды: футболист сломал ногу и выбыл из строя на длительный период.
Бывший полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов подписал соглашение с «Рубином» 18 февраля, писал NEWS.ru.
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