https://static.news.ru/photo/21a56ee4-54aa-11ea-a07c-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Тарасов Фото: rubin-kazan.ru

Казанский футбольный клуб «Рубин» опубликовал результаты обследования полузащитника команды Дмитрия Тарасова, который получил травму во время тренировки.

В больнице Дмитрию Тарасову диагностировали «закрытый перелом со смещением левой малоберцовой кости, разрыв межберцового синдесмоза», — сообщила пресс-служба «Рубина» в Twitter.

Ранее СМИ писали, что Тарасов получил серьёзную травму во время тренировки казанской команды: футболист сломал ногу и выбыл из строя на длительный период.

Бывший полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов подписал соглашение с «Рубином» 18 февраля, писал NEWS.ru.