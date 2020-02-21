https://static.news.ru/photo/ced67c12-5495-11ea-9ec4-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Тарасов Фото: ФК «Рубин» Казань/vk.com

Полузащитник футбольного клуба «Рубин» Дмитрий Тарасов получил серьёзную травму во время тренировки казанской команды.

Футболист сломал ногу и выбыл из строя на длительный период, сообщает Sport.24.

Бывший полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов подписал соглашение с «Рубином» 18 февраля, писал NEWS.ru.

Ранее Тарасов оказался замешан в скандале. Футболист выложил в Instagram фотографию с азиатом, подписав это словом «коронавирус», и вызвал шквал критики со стороны общественности и Госдумы.