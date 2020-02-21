Полузащитник футбольного клуба «Рубин» Дмитрий Тарасов получил серьёзную травму во время тренировки казанской команды.
Футболист сломал ногу и выбыл из строя на длительный период,
Бывший полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов подписал соглашение с «Рубином» 18 февраля, писал NEWS.ru.
Ранее Тарасов оказался замешан в скандале. Футболист выложил в Instagram фотографию с азиатом, подписав это словом «коронавирус», и вызвал шквал критики со стороны общественности и Госдумы.
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