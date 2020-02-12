https://static.news.ru/photo/325948c6-4e3f-11ea-ae6f-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Тарасов Фото: tarasov23/instagram.com

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, заслуженный тренер РФ Дмитрий Свищёв раскритиковал шутку футболиста Дмитрия Тарасова, который выложил в Instagram фотографию с азиатом, подписав это словом «коронавирус».

Не в первый раз становимся свидетелями оскорбительных якобы «шуток» этого футболиста. Совет Тарасову: удалить Instagram и заниматься футболом, — цитирует Свищёва РИА Новости.

Он отметил, что разочарован таким отношением Тарасова к гибели людей от страшной болезни.

Ранее организация «Футбол против расизма в Европе» (FARE) заявила, что считает, что футболист Дмитрий Тарасов выложил в Instagram расистское фото. Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки также считает публикацию Тарасова неэтичной, писал NEWS.ru.