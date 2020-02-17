Бывший полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов подписал соглашение с «Рубином». Об этом
Контракт будет действовать до конца текущего сезона, отметили представители «Рубина».
32-летний футболист оставался без клуба с лета 2019 года, когда его контракт с «Локо» закончился.
Тарасов — воспитанник московского «Спартака». Он выступал также за ФК «Москва» и «Томь». Игрок входил в состав сборной России и за восемь матчей забил один гол.
Как писал NEWS.ru, ранее Тарасов оказался замешан в скандале. Футболист выложил в Instagram фотографию с азиатом, подписав это словом «коронавирус» и вызвал шквал критики со стороны общественности и Госдумы.
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