https://static.news.ru/photo/32e6f35a-5223-11ea-9a8c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов подписал соглашение с «Рубином». Об этом сообщили в пресс-службе казанского футбольного клуба.

Контракт будет действовать до конца текущего сезона, отметили представители «Рубина».

32-летний футболист оставался без клуба с лета 2019 года, когда его контракт с «Локо» закончился.

Тарасов — воспитанник московского «Спартака». Он выступал также за ФК «Москва» и «Томь». Игрок входил в состав сборной России и за восемь матчей забил один гол.

Как писал NEWS.ru, ранее Тарасов оказался замешан в скандале. Футболист выложил в Instagram фотографию с азиатом, подписав это словом «коронавирус» и вызвал шквал критики со стороны общественности и Госдумы.