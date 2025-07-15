Юрист раскрыл, какое наказание грозит за оставленный на пляже мусор Адвокат Аграновский заявил, что за оставленный на пляже мусор грозит штраф

За оставленный после себя мусор на пляже предусмотрен штраф в размере от двух до трех тысяч рублей, заявил «Татар-информу» адвокат Дмитрий Аграновский. За повторное нарушение с граждан могут взыскать уже до пяти тысяч рублей. Ответственность за это правонарушение прописана в статье 8.2 КоАП РФ, уточнил юрист.

В этой статье сказано, что несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей, — предупредил Аграновский.

Для должностных лиц или представителей бизнеса подобное нарушение чревато взысканием до 50 тысяч рублей. Штраф могут также заменить на административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Ранее общественный деятель Дмитрий Бондарь напомнил, что отдых на необорудованных или диких пляжах может привести к штрафу или даже аресту на 15 суток, если купание сопровождается нарушением общественного порядка. Такие меры вводятся для защиты людей и окружающей среды.