Во Франции спрогнозировали сроки агрессии России против НАТО RFI: Россия может атаковать страны НАТО в течение трех — пяти лет

Европа должна строить свою оборону исходя из гипотезы, что Россия нападет на страны НАТО в течение трех — пяти лет, говорится в докладе, написанном по заказу президента Франции Эммануэля Макрона. По мнению аналитиков, озвученному в эфире RFI, есть риск, что это случится, когда США будут отвлечены в другом регионе мира.

Гипотеза новой российской агрессии против Европы в течение ближайших трех — пяти лет является центральной с точки зрения интересов обороны и безопасности Европейского континента. Возможны новые наступательные действия против Украины, а также вблизи Европы — например, в Молдавии, на Балканах или даже против государств — членов НАТО — с целью проверить сплоченность Альянса, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп пообещал не допустить нападения России на Североатлантический альянс, пока он является президентом США. Глава государства также одобрил расходы НАТО на оборону в ходе саммита Альянса в Гааге, пояснили журналисты.

До этого министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Россия может напасть на страны НАТО через пять — восемь лет. При этом глава военного ведомства ФРГ не смог с полной уверенностью сказать, произойдет ли предполагаемое нападение РФ на Альянс когда-либо.