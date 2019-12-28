Иван Игнатьев Иван Игнатьев Фото: ФК «Краснодар»/vk.com

Казанский футбольный клуб «Рубин» подтвердил переход нападающего «Краснодара» Ивана Игнатьева. Контракт подписан до 2024 года.

Футбольные клубы «Краснодар» и «Рубин» достигли соглашения о переходе Ивана Игнатьева. Все формальности между клубами урегулированы. Трансфер вступает в силу с 2 января 2020 года, — говорится на сайте ФК «Краснодар».

Сумма сделки может составить порядка €7 миллионов.

Как ранее писал NEWS.ru, казанский футбольный клуб «Рубин» назначил на должность главного тренера команды российского специалиста Леонида Слуцкого.

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