Фото: ФК «Краснодар»/vk.com

Шведский нападающий Златан Ибрагимович возвращается в «Милан». 38-летний футболист заключил контракт с клубом до июня 2020 года с возможностью продления на сезон.

Форвард уже выступал за «Милан» в 2010–2012 годах, а последним его клубом был американский «Лос-Анджелес Гэлакси», за который в сезоне 2019 года он забил 31 гол в 31 матче. Ибрагимович...