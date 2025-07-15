Депутат объяснил смысл закона о религиозных символах

Закон о защите религиозных символов поможет сохранить традиции и духовные основы общества, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы и председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, искажение образов или их удаление из публичного пространства является попыткой стереть культурно-историческую память народа.

Защита религиозных символов — это вопрос сохранения духовных основ нашего общества. Сегодня мы сталкиваемся с ситуациями, когда священные для миллионов людей образы искажаются или удаляются из публичного пространства под предлогом «эстетики» или «нейтральности». Это не просто неуважение к чувствам верующих, но и попытка стереть культурно-историческую память народа. Новый законопроект ставит барьер таким практикам, — сказал Иванов.

Он уточнил, что закон учитывает разумные исключения, например, святыни не будут помещены на предметы, которые могут их осквернить. По словам депутата, особенно важно сохранение исторической правды, поэтому архивы и хроника должны оставаться неприкосновенными, даже если на них запечатлены времена гонений на веру.

Мы обязаны защищать не только религиозные ценности, но и правду о нашей истории. Этот закон — шаг к укреплению межконфессионального мира и уважения к традициям всех народов России, — добавил Иванов.

Ранее Госдума в первом чтении одобрила закон, которым вводится запрет на изображение религиозных объектов без соответствующих символов, если таковые имеются. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что ситуация со стиранием крестов на изображениях стала системной и получила народное название «крестопад».