Россиянам объяснили истинное значение исповеди

Истинное значение православной исповеди заключается в примирении человека с Богом, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы, председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, верующий должен подготовиться, проанализировать свои поступки и искренне раскаяться.

Исповедь — это не просто формальное перечисление грехов, а глубокое таинство примирения человека с Богом. Христианин получает возможность духовного очищения и начала новой жизни в единстве с церковью. Суть исповеди заключается в искреннем раскаянии и твердом намерении изменить свою жизнь. Верующий должен тщательно подготовиться, проанализировать свои поступки и с искренним сокрушением исповедать их перед крестом и Евангелием, получая разрешительную молитву от священника, — сказал Иванов.

Он добавил, что священник выступает не как судья, а как свидетель перед Богом. По словам Иванова, задача духовника — помочь человеку осознать свои грехи, дать совет и молитвенно поддержать на пути исправления. При этом, отметил депутат, священник связан тайной исповеди и не имеет права разглашать услышанное.

Результат настоящей исповеди — это духовное обновление. Через это таинство человек получает благодатную силу для борьбы с грехом, обретает душевный мир и укрепляется в вере. Исповедь — это не конец, а начало пути истинного христианского покаяния и жизни во Христе, — объяснил Иванов.

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