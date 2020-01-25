Заключение контракта и презентация нового игрока прошли в прямом эфире клубного телевидения «Динамо». Соглашение с 24-летним футболистом рассчитано на 4,5 года.

Очень рад присоединиться к такому большому клубу. Будет большая ответственность, постараюсь оправдать ожидания. «Динамо» — это клуб, который проявил конкретику самый первый и был настроен серьёзно. Главный тренер проявил заинтересованность. Новый стадион, база — выбор был очевиден по сравнению с другими вариантами, — сказал Комличенко.