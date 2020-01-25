https://static.news.ru/photo/6dfdde6a-3f70-11ea-adac-fa163e074e61_660.jpg Николай Комличенко (слева) Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский нападающий чешского футбольного клуба «Млада-Болеслав» Николай Комличенко успешно прошёл медицинский осмотр в московском «Динамо».

Специалисты не обнаружили никаких проблем. Нападающий должен подписать контракт на четыре с половиной года в ближайшее время, сообщает «Чемпионат».

Комличенко является воспитанником «Краснодара». За чешский коллектив футболист выступает с 2019 года. В текущем сезоне россиянин сыграл 15 матчей за «Младу-Болеслава» и забил десять голов. Соглашение с российским спортсменом рассчитано до лета 2022 года.

Ранее NEWS.ru писал, что футбольный клуб «Млада-Болеслав» сообщил о скором переходе Комличенко в московский коллектив.