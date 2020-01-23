https://static.news.ru/photo/ead2a762-3e8b-11ea-93db-fa163e074e61_660.jpg Николай Комличенко Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский нападающий Николай Комличенко близок к переходу из чешского футбольного клуба «Млада-Болеслав» в московскую команду Российской премьер-лиги.

Чешский клуб отправился на сбор в Мальту без российского футболиста, сообщает пресс-служба «Млады-Болеслав». Комличенко вылетел в Москву на переговоры, а также для прохождения медицинского обследования.

Спортивный директор «Млады-Болеслав» Йозеф Джинох отметил, что к россиянину поступило конкретное предложение.

Комличенко выступает за «Младу-Болеслав» с лета 2017 года.

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