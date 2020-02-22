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После разрыва контакта с турецким «Фенербахче» 34-летний француз перешёл в клуб из Краснодарского края в качестве свободного агента.

Рами стал чемпионом мира в 2018 году в составе французской сборной, на турнире в России он ни разу не вышел на поле. В светских кругах спортсмен известен своим романом с актрисой и моделью Памелой Андерсон, после расставания женщина обвинила его в домашнем насилии, пишет «Чемпионат».

Как сообщал NEWS.ru ранее, российский нападающий испанской «Сельты» Фёдор Смолов мог перейти в клуб Английской премьер-лиги во время зимнего трансферного окна. Смолов отказался от предложения «Манчестер Юнайтед» в пользу «Сельты».