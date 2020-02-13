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Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, заслуженный тренер РФ Дмитрий Свищёв раскритиковал шутку футболиста Дмитрия Тарасова, который выложил в Instagram фотографию с азиатом, подписав это словом «коронавирус».

Не в первый раз становимся свидетелями оскорбительных якобы «шуток» этого футболиста. Совет Тарасову: удалить Instagram и заниматься футболом, — цитирует Свищёва РИА Новости. Он отметил, что разочарован таким отношением Тарасова...