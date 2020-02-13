Российский нападающий испанской «Сельты» Фёдор Смолов мог перейти в клуб Английской премьер-лиги во время зимнего трансферного окна.
Смолов отказался от предложения «Манчестер Юнайтед» в пользу «Сельты», сообщает Faro de Vigo. Отмечается, что МЮ хотел взять Смолова, сделав ему предложение, на замену травмированному Маркусу Рэшфорду. В итоге россиянин отказался в пользу испанской команды, и «красные дьяволы» подписали Одиона Игало.
Смолов 31 января был официально представлен в качестве игрока «Сельты».
Ранее председатель совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Анатолий Мещеряков рассказал подробности условий арендного соглашения Смолова в испанском клубе, писал NEWS.ru.
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