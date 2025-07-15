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15 июля 2025 в 11:35

Заслуженный учитель назвал сильную сторону российского образования

Учитель Евгений Ямбург: профильные классы повышают качество образования

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Профильные классы, такие как математические, филологические и инженерные, значительно повышают качество образования в России, заявил NEWS.ru заслуженный учитель РФ Евгений Ямбург. По его словам, дифференциация обучения позволяет школьникам глубже изучать выбранные предметы и показывать высокие результаты на международных соревнованиях, несмотря на политические препятствия.

Сильная сторона российского образования — за что мы добиваемся успеха — это дифференциация, потому что реальной практикой стали лицейские и гимназические классы. Есть математические классы, есть филологические, есть мультимедийные, инженерные и другие. В этом смысле должен сказать, что наши ребята очень успешно работают на международной арене, несмотря на то что много препятствий сейчас чинится по политическим мотивам, — пояснил Ямбург.

Он отметил, что недавно российская команда одержала победу на международной олимпиаде по химии, а ранее демонстрировала выдающиеся достижения в области искусственного интеллекта и нейросетей. Кроме того, заслуженный учитель РФ добавил, что дифференцированный подход применяется и при сдаче ЕГЭ. По его словам, это позволяет ученикам сосредоточиться на необходимых для поступления предметах.

В РФ дифференцируется единый государственный экзамен. Если вы поступаете на филологический факультет, то вам эта высшая математика не нужна: вы сдаете базовую математику, она довольно простая и легко сдаваемая. А если поступаете на мехмат МГУ или физтех, вы сдаете уже высшую математику. Стоит отметить, что буквально вчера или позавчера российская команда заняла первое место в мире по химии. До этого школьники заняли первые места по искусственному интеллекту и работе в нейросетях, — резюмировал Ямбург.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко предложил вернуться к системе 10-летнего обучения в школе. По его словам, из-за длительного образования россияне начинают задумываться о создании семьи только к 30 годам.

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