Скандалы, металл и BLM: как Карасёв становится топовым футбольным судьёй

Пока российский футбол переживает тяжёлые времена как на клубном, так и на международном уровне, в стране появился человек, который в этом виде спорта выходит на первые роли. Речь об арбитре Сергее Карасёве, отработавшем на матче за Суперкубок УЕФА. Рассказываем подробнее о личности судьи и взлёте в его карьере.

Вызов принят

Пока главным событием в жизни арбитра стало назначение на матч за Суперкубок УЕФА, в котором лондонский «Челси» встречался с испанским «Вильярреалом». И надо сказать, что с испытанием судья и его ассистенты справились отлично.

Главные события в матче, как и положено, не были связаны с судейством, Карасёв работал практически безошибочно. Конечно, в пылу борьбы у игроков возникали претензии к арбитру, но в каком матче этого не бывает? Профессионалы же, причём не только российские, дали работе бригады Карасёва высокую оценку.

Судейство Карасёва в матче легко можно назвать уверенным и безошибочным, потому что на первый план вышло мастерство футболистов, которые до серии пенальти радовали своей игрой болельщиков. Это выставочный матч, в этой игре наша бригада проявила себя с самой достойной стороны, — заявил бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев.

Россиянин во время матча старался не жестить и во время основного и дополнительного времени показал футболистам всего четыре предупреждения. Пятая жёлтая карточка получилась весьма курьёзной. Её получил голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага, который во время серии пенальти перед ударами соперников вёл себя слишком вызывающе.

Скандальный оттенок

Сергей Карасёв Сергей Булкин/NEWS.ru

Несмотря на растущий с каждым днём авторитет в Европе, на родине у Карасёва репутация неоднозначная. Его много раз обвиняли в коррупции, называли «ручным карасём» того или иного футбольного босса и даже угрожали пожизненной дисквалификацией.

Два самых ярких скандала в карьере арбитра связаны с главным дерби страны между «Спартаком» и ЦСКА. В 2011 году арбитр не стал удалять форварда «красно-белых» Веллитона, после столкновения с которым тяжёлую травму получил вратарь «армейцев» Игорь Акинфеев, а через два года вернул должок «красно-синим». В очередном московском дерби Карасёв назначил аж два пенальти в ворота «Спартака». Оба 11-метровых были достаточно убедительным, но гнев спартаковских футболистов, тренеров и болельщиков был страшным.

Случались в карьере Карасёва и более мелкие скандалы, без которых не обходится ни один судья. Однако с введением VAR их количество резко уменьшилось. Подозрений во взяточничестве в отношении Карасёва тоже поубавилось. За работу на международной арене арбитры получают очень неплохие деньги, так что участвовать в странных играх в РПЛ и хоронить свою репутацию невыгодно хотя бы с экономической точки зрения.

Металл и принципиальность

Общеизвестный и очень любопытный факт о Карасёве — он очень любит тяжёлую музыку. При этом не просто любит, а ещё и сам не прочь взять гитару в руки. В феврале этого года рефери принял участие в концерте в составе группы Catharsis. На сцене арбитр выглядел очень гармонично: он вел себя как настоящий рокер и отлично отыграл свою партию.

Ещё одна известная и очень важная для арбитра черта — принципиальность. Её Карасёв продемонстрировал в случае с акцией в поддержку BLM. Россиянин отказался повторять за европейскими футболистами и падать на колени. Удивительным образом он даже избежал санкций за это решение.

Хорошо, есть вот эта акция. Но она добровольная. Я внутри уважаю всех, и мне необязательно это показывать через какой-то жест. Я как чувствую себя внутри, как я живу, уважая всех, так и буду это делать. Я так воспитан, — так Карасёв объяснил свою позицию.

Светлое будущее

До судьбоносного назначения на Суперкубок Карасёв работал на чемпионате Европы, там ему доверили два матча группового этапа и одну встречу 1/8 финала. Именно этот поединок, в котором сборная Чехии встречалась с Нидерландами, получился самым скандальным. Карасёв в начале второго тайма удалил за фол последней надежды Маттейса Де Лигта, за что подвергся проклятиям от голландских фанатов в соцсетях. Однако профессионалы посчитали решение россиянина справедливым.

К сожалению, дальше на Евро Карасёв работал только в качестве резервного судьи, и назначение на Суперкубок некоторые восприняли как компенсацию от УЕФА за недоверие на континентальном первенстве. Уровень работы Карасёва позволяет рассчитывать на новые статусные матчи в еврокубках, а там и до мундиаля в Катаре рукой подать. Здорово, что хоть кто-то из россиян сейчас имеет шансы стать заметной фигурой в мировом футболе.