Футбольный судья Карасёв выйдет на сцену с известными металлистами

https://static.news.ru/photo/36752a64-75db-11eb-a414-96000091f725_660.jpg Сергей Карасёв Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Один из самых известных российских футбольных арбитров Сергей Карасёв выйдет на одну сцену с металлистами. Как рассказал сам Карасёв, он выступит с пауэр-метал-группой Catharsis.

Сегодня, в настоящий мужской праздник 23 Февраля, я впервые в жизни поднимусь на сцену! Огромное металлическое спасибо друзьям из Catharsis за поддержку и осуществление мечты! — написал Карасёв в Instagram.

Он опубликовал совместное фото с музыкантами, на котором он стоит с гитарой. Примечательно, что вокалист коллектива Олег Жиляков на этом кадре продемонстрировал свою любовь к спорту — правда, не к футболу. Он позировал в свитере клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», капитаном которого является россиянин Александр Овечкин.

Сергей Карасёв никогда не скрывал страсти к тяжёлой музыке. Правда, он неоднократно признавался, что его любимой группой является коллектив, исполняющий гораздо более жёсткую музыку, чем пауэр-метал: Карасёв — фанат группы Slayer.

Стоит отметить, что Карасёв не единственный известный поклонник «тяжеляка» среди персон российского спорта. Комментатор Дмитрий Губерниев является частым гостем на концертах треш-метал-группы «Мастер», он даже записал несколько песен с участием самых известных российских вокалистов.

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