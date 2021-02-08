Мэрилин Мэнсон сравнил потолстевшую Лану Дель Рэй с лазаньей

https://static.news.ru/photo/6fe385ec-6a01-11eb-8233-96000091f725_660.jpg Лана Дель Рэй Фото: facebook.com/lanadelrey

Актриса Энни Абрамс поделилась в Instagram скриншотом личной переписки с Мэрилин Мэнсоном, в которой рок-музыкант высмеивает набравшую вес Лану Дель Рэй.

Артист сбросил Абрамс фотографию певицы, которая была сделана во время карантина по коронавирусу. На снимке Дель Рэй запечатлена в коротких шортах и футболке.

Лазанья Дель Рэй, — ответил он собеседнице на вопрос, кто изображён на фото.

Также он сравнил артистку с вокалистом группы Mötley Crüe Винсом Нилом, заметно набравшим вес в один из моментов своей карьеры.

Ты испортишь мне жизнь, я испорчу тебе. Таков был уговор? Гори в аду, — заявила Абрамс в подписи к публикации.

Она также пожаловалась на попытки взлома своего ноутбука и соцсетей. По её мнению, к этому причастен Мэнсон, информирует «Газета.Ru».

Как писал NEWS.ru, ранее американская певица Фиби Бриджерс сообщила, что видела в комнате Мэнсона помещение, которое сам музыкант называл комнатой для изнасилования. Она рассказала, что побывала в доме рокера вместе с группой друзей. Тогда, по её признанию, она была большой поклонницей его творчества.

Мэрилин Мэнсон оказался в центре скандала после того, как его бывшая девушка Эвана Рэйчел Вуд заявила, что рок-музыкант применял к ней насилие. Сам певец отверг обвинения в насилии по отношению к Вуд. Из-за обвинений у Мэнсона ожидаемо начались проблемы с рекламными контрактами.