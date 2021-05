Проклятие Пепа: «Челси» на классе разобрался с «МанСити» в финале ЛЧ

Главный матч сезона — финал Лиги чемпионов был сопряжён с целой чередой переносов. Изначально лучшие команды сезона 2020/21 должны были приехать в Санкт-Петербург, но внезапная падемия коронавируса заставила сдвинуть порядок проведения финалов на год. Таким образом, Стамбул, который прошлой весной (а точнее летом) потерял право провести финал, эту возможность вновь приобрёл. Правда, ненадолго.

Несколько недель назад финал Лиги чемпионов вновь забрали у Стамбула. 13 мая 2021 года УЕФА объявил, что матч пройдёт в Порту на стадионе «Драгау». И снова Стамбулу помешал коронавирус. Турция оказалась в «красной зоне» стран, нежелательных для посещения. Но, как говорится, нет худа без добра: на финале в Португалии собрались болельщики — по шесть тысяч человек от каждой команды (общая квота: 33% — 16500 зрителей).

Раз мы начали разговор о болельщиках, не лишним будет рассказать, как фанаты «Манчестер Сити» и «Челси» разогревали свои команды перед стартовым свистком. Сразу же отметим: по атмосфере, заряду и настрою выиграли «синие».

Начнём с Томаса Тухеля. Тренер «Челси» в день матча был застукан папарацциями за очень непривычным занятием: он парадировал эмоциональную манеру общения Хосепа Гвардиоды (наставник «Сити») с футболистами. Возможно, таким образом он старался разрядить обстановку в коллективе. Если это так, то, как минимум, за атмосферу Тухелю можно смело ставить зачёт автоматом. Мы оценили.