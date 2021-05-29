Проклятие Пепа: «Челси» на классе разобрался с «МанСити» в финале ЛЧ

«Манчестер Сити» — фаворит в финале Лиги чемпионов, говорили они. Но у Томаса Тухеля и его банды было другое мнение на этот счёт. Немецкий специалист вернулся через год в финал главного еврокубка и помог «Челси» завоевать заветный трофей спустя десять лет. Рассказываем, как лучшая команда Англии осталась лучшей командой Англии.

Санкт-Петербург или Стамбул? Порту!

Главный матч сезона — финал Лиги чемпионов был сопряжён с целой чередой переносов. Изначально лучшие команды сезона 2020/21 должны были приехать в Санкт-Петербург, но внезапная падемия коронавируса заставила сдвинуть порядок проведения финалов на год. Таким образом, Стамбул, который прошлой весной (а точнее летом) потерял право провести финал, эту возможность вновь приобрёл. Правда, ненадолго.

Несколько недель назад финал Лиги чемпионов вновь забрали у Стамбула. 13 мая 2021 года УЕФА объявил, что матч пройдёт в Порту на стадионе «Драгау». И снова Стамбулу помешал коронавирус. Турция оказалась в «красной зоне» стран, нежелательных для посещения. Но, как говорится, нет худа без добра: на финале в Португалии собрались болельщики — по шесть тысяч человек от каждой команды (общая квота: 33% — 16500 зрителей).

Атмосфера за «Челси»

Раз мы начали разговор о болельщиках, не лишним будет рассказать, как фанаты «Манчестер Сити» и «Челси» разогревали свои команды перед стартовым свистком. Сразу же отметим: по атмосфере, заряду и настрою выиграли «синие».

Начнём с Томаса Тухеля. Тренер «Челси» в день матча был застукан папарацциями за очень непривычным занятием: он парадировал эмоциональную манеру общения Хосепа Гвардиоды (наставник «Сити») с футболистами. Возможно, таким образом он старался разрядить обстановку в коллективе. Если это так, то, как минимум, за атмосферу Тухелю можно смело ставить зачёт автоматом. Мы оценили.

Chelsea boss Thomas Tuchel entertains the Chelsea squad with his best Pep Guardiola impression



The look when he sees the camera is golden pic.twitter.com/rVLoBrLEzW — The Sun Football (@TheSunFootball) May 29, 2021

Оценили мы и мощные мотивационные ролики от именитых болельщиков «синих». Начиная с актёра Мэтью Макконахи и заканчивая легендой «Челси» Дидье Дрогба, все настраивали команду на победу.

Фанаты «Челси» постарались на славу. Следующий ход был за игроками.

Лучшие — на поле

К финалу Лиги чемпионов команды подошли в лучших составах. Ни повреждённых, ни дисквалифицированных с обеих сторон не было. Хотя изначально были сомнения по поводу некоторых лидеров «синих». Так, например, ещё несколько дней назад активно обсуждалось, сумеют ли восстановиться к решающей битве Н’Голо Канте и Эдуар Менди. Они получили повреждения в последних турах Английской премьер-лиги (АПЛ). Но всё обошлось, и оба вышли на «Драгау». И, забегая вперёд, скажем: оба сыграли очень важную роль в финальном матче.

Для русскоязычной публики, скорее всего, особенно приятно было видеть в стартовом составе Александра Зинченко. Украинский футболист ещё несколько сезонов назад пылил в Любительской футбольной лиге (ЛФЛ), а сегодня вышел в основе в финале Лиги чемпионов. Да уж, жизнь — это лучший на свете сценарист.

Хаверц довёл дело Вернера до конца

Многие эксперты, говоря о финале, предвкушали очень аккуратный, прагматичный футбол в исполнении обеих команд. С первых минут на «Драгау» должна была развернуться тактическая дуэль, в которой зрелищности, как предполагалось, не будет места. Но как-то с первых минут всё пошло не по прописанному сценарию. По крайней мере первая половина 45-минутки выдалась очень бодрой.

«Челси» давил на ворота «горожан», «Сити» улетал в скоростные контратаки. Впрочем, по качеству и количеству моментов «синие» всё-таки были впереди. Чего только стоит одна работа Тимо Вернера в первые 15 минут встречи: и в створ попал, и в пятку себе угодил, и мимо штанги направил «снаряд». Конечно, нервы игрокам «Сити» футболист потрепал, но счёт во встрече открыть так и не смог.

Стоит отметить, что к середине тайма игроки «МанСити» тоже придумали несколько интересных атак. Пожалуй, самую опасную из них организовали Кевин Де Брёйне и Фил Фоден. Если бы не «блокирвка» со стороны Рюдигера в последний момент, прострел Фодена огорчил бы болельщиков «синих». Вслед за этим был хороший момент у Кайла Уолкера, но не получилось — мяч пролетел мимо.

Зато получилось у «Челси». На 42 минуте Кай Хаверца после прекрасного паса Мейсона Маунта вышел один на один с голкипером «синих» и не оставил ему ни единой возможности (кстати гоол был забит из-под Зинченко — не повезло парню). Счёт на табло стал 1:0 в пользу команды Тухеля. Справедливости ради нужно сказать, что «синие» на сто процентов наиграли на этот гол. Впрочем, уйти на перерыв команде в совершенно прекрасном настроении не удалось. Защитник Тьягу Сильва получил травму и поэтому команде пришлось провести вынужденную замену.

Слёзы Де Брёйне

С вынужденной замены начался и второй тайм. На этот раз в составе «горожан». На 58 минуте из состава выбыл ключевой (КЛЮЧЕВОЙ) игрок команды — де Брёйне. Бельгийский футболист не выдержал столкновения с Рюдигером и ушёл со слезами на глазах с поля. Какая драма!

Конечно, потеря бельгийца тут же дала о себе знать. Остроты в штрафной Менди стало меньше. Зато игроки Тухеля взвинтили темп. Второй тайм также по большому счёту прошёл под аккомпанемент «синих». Кстати, мы чуть не забыли сказать о Канте. А ведь он был главным дирижёром «Челси». Парень успевал абсолютно везде: разгонял атаки, помогал в защите. Он определённо был лучшим на поле.

«Сити» активизировался, по сути, под занавес футбольного действа. Сначала на 90-ой минуте Фоден в паре с Кристенсеном имели прекрасную возможность перевести матч в овертайм, а затем на 96-ой Рияд Махрез мощнецки пробил по воротам — мяч пролетел в нескольких сантиметрах от «девятки». «Синим» в этом эпизоде невероятно повезло.

Но по общим впечатлениям «Челси» стал победителем закономерно. Они больше давили, они больше создавали моментов и они в итоге увозят «ушастика» в Лондон. Второй раз в своей истории. А что касается Гвардиолы, то он снова не смог привести английский клуб к желанному трофею (тренер выигрывает всё подряд несколько сезонов в Англии, но в последний раз брал ЛЧ с «Барсой» в 2011 году). Словно какое-то проклятие, честное слово. И как с этим быть уже непонятно.

Поздравляем болельщиков «Челси» и прощаемся с этим сезоном. Следующая остановка — Евро.