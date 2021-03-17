УЕФА отреагировал на отказ российских судей встать на колено

https://static.news.ru/photo/37a99202-8702-11eb-a317-96000091f725_660.jpg Сергей Карасев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщил, что не будет наказывать российскую бригаду во главе с судьей Сергеем Карасёвым из-за того, что они не поддержали акция Black Lives Matter (BLM), преклонив колено. Инцидент произошёл перед матчем между английским «Манчестер Сити» и немецкой «Боруссией» из Менхенгладбаха" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

В сообщении пресс-службы УЕФА говорится, что игроки, тренеры и официальные лица матча сами решают, хотят ли они встать на колено или нет.

За неисполнение этого дисциплинарных взысканий не предусмотрено, — передаёт слова пресс-службы РИА Новости.

«Манчестер Сити» на своём поле обыграл «Боруссию» из Менхенгладбаха со счётом 2:0 и прошёл в следующую стадию плей-офф Лиги чемпионов.

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