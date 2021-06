«Рефери — дерьмо»: голландцы раскритиковали Карасёва после вылета с Евро

— Решение Сергея Карасёва против Маттейса де Лигта совершенно немыслимо. Если рефери показывает жёлтую, то это потому, что он видел ошибку и не считает необходимым показывать красную карту. Или главный судья становится просто куратором дела по имени VAR? (@yomecito)



— Худшее судейство на этом Евро! (@ElliPing)

— Рефери — дерьмо, никакая это не красная карточка. (@albertboom_urk)

Негодование болельщиков было настолько сильным, что нашлись даже те, кто вспомнил Российскую премьер-лигу (РПЛ).

— Российские рефери должны пересмотреть правила игры в своей собственной чертовой лиге. (@BeyFirudin)

Любая привязка к России не обходится, естественно, без упоминания Владимира Путина. Случай с красной карточкой Сергея Карасёва в матче Нидерланды — Чехия не исключение.

Впрочем, среди тонны хейта и недовольства было немало комментариев с положительной оценкой работы Карасёва и VAR.

— Честно говоря, он принял правильное решение, так что он уже лучше большинства судей на этом Евро. (@DrLeo_Fitz)

— Правильное решение. Отличная работа, VAR. (@lukewhitehouse7)

Из судейства Карасёва даже извлекли важный позитивный момент.

— Нет, я не ожидал этого, но с этим российским рефери мечта чехов сбылась. (@Redeos68)

Интересно, что вторым человеком по количеству хейта (а может, даже первым) стал сам Маттейс де Лигт. Болельщики смеются над невероятными вратарскими и гандбольными способностями парня.

— Он сыграл роль голкипера не в то время. Это стоило команде победы. (@ColfinahJ)

— Франк де Бур: Ты провёл с Кьеллини (играют вместе в «Ювентусе». — NEWS.ru) два сезона. Ты должен стать нашим Кьеллини. Де Лигт: Сделано, босс.