«Рефери — дерьмо»: голландцы раскритиковали Карасёва после вылета с Евро

Накануне на чемпионате Европы случилась первая сенсация — скромная Чехия выбила из турнира фаворитов из Нидерландов. Во многом такой исход стал следствием решения арбитра Сергея Карасёва. Российский судья в начале второго тайма показал красную карточку защитнику «оранжевых» Маттейсу де Лигту, после чего команда откровенно посыпалась и в итоге проиграла чехам. Ожидаемо болельщики сборной Нидерландов набросились на Карасёва, а вот эксперты спокойно восприняли решение арбитра. Приводим реакцию иностранцев на судейство Карасёва.
— Решение Сергея Карасёва против Маттейса де Лигта совершенно немыслимо. Если рефери показывает жёлтую, то это потому, что он видел ошибку и не считает необходимым показывать красную карту. Или главный судья становится просто куратором дела по имени VAR? (@yomecito)
— Худшее судейство на этом Евро! (@ElliPing)
— Рефери — дерьмо, никакая это не красная карточка. (@albertboom_urk)
Негодование болельщиков было настолько сильным, что нашлись даже те, кто вспомнил Российскую премьер-лигу (РПЛ).
— Российские рефери должны пересмотреть правила игры в своей собственной чертовой лиге. (@BeyFirudin)
Любая привязка к России не обходится, естественно, без упоминания Владимира Путина. Случай с красной карточкой Сергея Карасёва в матче Нидерланды — Чехия не исключение.
Стоит также отметить, что многие голландские болельщики и журналисты считают, что их команда сама виновата в этом поражении.
— Нидерланды заслуживают того, чтобы их выбили!
Они вели отвратительную игру, арбитр слишком мягко отнёсся к их фолам, они симулировали травмы, а чешские футболисты сыграли честно. (@Death_God_Live)
А нидерландское издание De Telegraaf обвинило во всём тренера Франка де Бура.
Чехи деклассировали Франка де Бура, его безмятежную оборонительную схему 5-3-2 и его звёзд из «Барселоны», «Ливерпуля», ПСЖ, «Интера», «Ювентуса» и «Аякса». Вместо того чтобы отталкиваться от того, что построил Куман, де Бур просто так бросил всё. В Будапеште за эту невероятную глупость мы заплатили. За этот чемпионат Европы тренеры и игроки должны глубоко стыдиться, — говорится в издании De Telegraaf.