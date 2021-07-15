Российский судья Евро-2020 объяснил, почему не встаёт на колено

Фото: Daniel Felipe Kutepov, Даниэль Ф/Global Look Press

Директор по связям с общественностью и информационной политике ЦСКА Сергей Аксёнов опроверг информацию о том, что футболисты команды отказались вакцинироваться от коронавируса. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Представитель клуба заявил, что информация об отказе от вакцинации игроков — «полная ерунда». У 85% наших игроков высокий уровень антител, что является медотводом на текущий момент, — сказал Аксёнов. ЦСКА...