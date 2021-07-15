Российский судья Евро-2020 объяснил, почему не встаёт на колено
Михаил Потапов
Михаил Потапов
12:06, 16 июля 2021
Сергей КарасёвФото: Daniel Felipe Kutepov, Даниэль Ф/Global Look Press
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Российский футбольный судья Сергей Карасёв, работавший на Евро-2020, объяснил, почему отказывается вставать на одно колено перед матчами в поддержку движения Black Lives Matter («Жизни темнокожих важны»). Слова арбитра приводит «Чемпионат.com».
Это дело добровольное... Я и так уважаю всех людей — независимо от национальности, — сказал Карасёв.
На Евро-2020 Карасёв отработал шесть матчей — как главный судья и как эксперт в комнате видеоповторов (VAR). В 1/8 финала между Нидерландами и Чехией он показал прямую красную карточку защитнику Маттейсу де Лигту, за что был раскритикован болельщиками из Нидерландов.
14 июля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выбрал 10 лучших голов прошедшего чемпионата Европы по футболу.