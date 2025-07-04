Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 июля 2025 в 16:33

Родившийся в СССР нобелевский лауреат остался без европейского паспорта

Нидерланды лишили гражданства нобелевского лауреата Андрея Гейма

Андрей Гейм Андрей Гейм Фото: Photoagency Interpress/Russian Look/Global Look Press

Лауреата Нобелевской премии по физике Андрея Гейма лишили гражданства Нидерландов, пишет The New York Times со ссылкой на письмо самого ученого. В противном случае ему пригрозили «последствиями со стороны Интерпола». Он назвал это решение «печальным и странным».

Лично я считаю себя нидерландско-британским лауреатом Нобелевской премии (именно в таком порядке). История и время, которое я провел в Нидерландах, работая там, очень дороги моему сердцу, — подчеркнул ученый.

Гейм родился в 1958 году в Сочи, окончил школу в Нальчике, а также МФТИ с отличием. В 1990-м он получил стипендию Английского королевского общества и покинул СССР. Примерно в это же время он стал гражданином Нидерландов. Позднее он стал и британским подданным. Гейм работал в университетах в Британии, ФРГ, Нидерландах, Дании и Швейцарии.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский лишил митрополита Украинской православной церкви Онуфрия (Орест Березовский) гражданства. По данным СБУ, Онуфрий в 2002 году получил российское гражданство, но не сообщил об этом органам власти.

ученые
Нобелевская премия
Нидерланды
гражданства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта многовековая тайна «Витрувианского человека» Леонардо да Винчи
Названы англицизмы, от которых нужно очистить русский язык
Telegram столкнулся с масштабным сбоем
На пляж в Балтийске принесло мертвеца
Мать и отец убитой россиянки прилетели за ответами в европейский город
Пушков раскрыл, как Стармер связан с кризисом британской политики
«Золотой мальчик» Ferrari выиграл третью сессию на Гран-при Британии
В Британии назвали неочевидный способ урегулирования конфликта на Украине
В Москве открылся фестиваль индийской культуры «Бхарат Утсав»
Российские войска отразили мощный налет дронов ВСУ на три региона
Торгпредство России в европейской стране снова атаковали с помощью дрона
«ЕР» поддержала кандидатуру Хинштейна на пост главы Курской области
«Без суеты»: Кадыров показал удар «Ахмата» по огневой точке «укронато»
Киберэксперт раскрыл, какие слова опасны в разговоре с мошенниками
«Каждый в отдельности»: Лукашенко увидел тенденцию среди стран бывшего СССР
Обнародовано расписание первых туров РПЛ сезона-2025/26
Силовики задержали главу Карабудахкентского района Дагестана
Миронов сделал необычное предложение по ипотекам для многодетных семей
Юрист раскрыл, что грозит вымогавшим у Смолова миллионы рублей
Жителей российского города оставили вне Сети
Дальше
Самое популярное
Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера
Общество

Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера

Жесточайшая бойня в Часове Яре, потери войск: новости СВО вечером 3 июля
Общество

Жесточайшая бойня в Часове Яре, потери войск: новости СВО вечером 3 июля

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.