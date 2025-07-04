Родившийся в СССР нобелевский лауреат остался без европейского паспорта

Лауреата Нобелевской премии по физике Андрея Гейма лишили гражданства Нидерландов, пишет The New York Times со ссылкой на письмо самого ученого. В противном случае ему пригрозили «последствиями со стороны Интерпола». Он назвал это решение «печальным и странным».

Лично я считаю себя нидерландско-британским лауреатом Нобелевской премии (именно в таком порядке). История и время, которое я провел в Нидерландах, работая там, очень дороги моему сердцу, — подчеркнул ученый.

Гейм родился в 1958 году в Сочи, окончил школу в Нальчике, а также МФТИ с отличием. В 1990-м он получил стипендию Английского королевского общества и покинул СССР. Примерно в это же время он стал гражданином Нидерландов. Позднее он стал и британским подданным. Гейм работал в университетах в Британии, ФРГ, Нидерландах, Дании и Швейцарии.

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