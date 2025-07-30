Гигантский вирус с рекордно длинным хвостом обнаружили в Тихом океане BioRxiv: биологи обнаружили в Тихом океане вирус PelV-1 с очень длинным хвостом

Биологи обнаружили в Тихом океане гигантский вирус под названием PelV-1, выделяющийся среди прочих рекордно длинным хвостом, придающим ему сходство с микроскопическим скатом. По данным исследования, опубликованным на платформе BioRxiv, в отличие от большинства вирусов, PelV-1 имеет два отростка, один из которых достигает длины в 2,3 микрометра. Это в 19 раз превышает длину коронавируса SARS-CoV-2.

Основная оболочка вируса, которая называется капсид, имеет размер примерно 200 нанометров, что также выделяет PelV-1 среди других вирусных частиц. По словам ученых, этот вирус инфицирует фитопланктон Pelagodinium, который играет важную роль в пищевой цепи субтропических районов Тихого океана.

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