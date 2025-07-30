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30 июля 2025 в 12:11

Гигантский вирус с рекордно длинным хвостом обнаружили в Тихом океане

BioRxiv: биологи обнаружили в Тихом океане вирус PelV-1 с очень длинным хвостом

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Биологи обнаружили в Тихом океане гигантский вирус под названием PelV-1, выделяющийся среди прочих рекордно длинным хвостом, придающим ему сходство с микроскопическим скатом. По данным исследования, опубликованным на платформе BioRxiv, в отличие от большинства вирусов, PelV-1 имеет два отростка, один из которых достигает длины в 2,3 микрометра. Это в 19 раз превышает длину коронавируса SARS-CoV-2.

Основная оболочка вируса, которая называется капсид, имеет размер примерно 200 нанометров, что также выделяет PelV-1 среди других вирусных частиц. По словам ученых, этот вирус инфицирует фитопланктон Pelagodinium, который играет важную роль в пищевой цепи субтропических районов Тихого океана.

Ранее в России обнаружили более 100 случаев заражения новым, очень заразным штаммом коронавируса «стратус» (XFG). Как уточнила доктор биологических наук Анча Баранова, главными симптомами этого варианта COVID-19 являются болезненные ощущения в горле.

До этого в Южной Каролине 12-летний мальчик скончался от редкой и смертельно опасной инфекции, вызванной бактерией Naegleria fowleri. Заражение, вероятно, произошло во время купания в озере Мюррей. Naegleria fowleri — это одноклеточный организм, который может вызвать опасное воспаление, в народе его называют «пожирателем мозга».

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