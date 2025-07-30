Девушка пожаловалась на домогательства в святом месте Мужчина в Казахстане приставал к девушке в мечети и предлагал интимную связь

В Казахстане местная жительница заявила, что до нее домогался мужчина прямо в мечети, сообщает издание «Хеда медиа» в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Девушка поделилась, что повстречавшийся прихожанин не давал ей выйти из священного места и предлагал заключить так называемый «одноразовый никах» — временный брачный союз.

Правоохранительные органы оперативно отреагировали на инцидент. Нарушителя задержали и установили, что он состоит на учете у психиатра. В отношении мужчины составили административный протокол.

До этого в Стамбуле уличный мороженщик, известный своими трюками с рожками, начал вести себя неподобающим образом по отношению к туристке. На глазах у окружающих он сначала поместил вафельный рожок в декольте девушки, а затем схватил ее за руку, требуя, чтобы она съела десерт перед ним. В результате нарушителя нашли, его торговую точку закрыли, а власти усилили контроль в популярных туристических местах города.

В Тольятти бывшая сотрудница МЧС была вынуждена покинуть свой пост в ведомстве из-за домогательств. Когда 50-летний руководитель получил отказ в ответ на свои ухаживания, он начал систематически делать женщине необоснованные выговоры. Чтобы избежать увольнения по негативной статье, сотруднице пришлось написать заявление по собственному желанию, после чего она покинула город.