Домогавшийся туристки мороженщик поплатился за шутку с рожком

Продавец мороженого, известный трюками с рожками, начал домогаться туристки прямо на глазах у прохожих в центре Стамбула, сообщает Telegram-канал «Турция без воды». Сначала мужчина засунул вафельный рожок в декольте девушке, после чего схватил ее за руку и потребовал, чтобы она ела десерт при нем.

По словам путешественницы, в моменте она растерялась, но в тот же вечер решила рассказать обо всем в социальных сетях. Публикация вызвала широкий общественный резонанс, набрала много просмотров и даже привлекла внимание местных властей. В итоге мороженщика нашли, а его бизнес закрыли. Кроме того, правоохранители усилили проверки во всех туристических точках города.

Ранее МИД Финляндии вынес письменное предупреждение своему послу в Португалии Титте Майя-Луото. Одной из причин стали обвинения дипломата в домогательствах. Отмечается, что сотрудники диппредставительства неоднократно жаловались на Майя-Луото из-за неподобающего поведения, эмоционального насилия и истерик.

До этого стало известно, что заслуженного тренера России по дзюдо Григория Давыдова подозревают в домогательствах по отношению к семикласснице. 13-летняя воспитанница призналась, что тренер приставал к ней в спортивном зале клуба «Дзюдо-Бусидо» и предлагал деньги за связь. Мужчину уже задержали в Тюмени.