Финского посла отчитали за домогательства

Министерство иностранных дел Финляндии вынесло письменное предупреждение своему послу в Португалии Титте Майя-Луото, сообщило Ilta-Sanomat. По данным издания, одной из причин стали обвинения дипломата в домогательствах.

Как пишут авторы, глава финского МИД Элина Валтонен призвала президента прекратить полномочия Майя-Луото, которая работает послом в Лиссабоне с осени прошлого года, в связи с нарушением служебной этики. Сотрудники диппредставительства неоднократно жаловались на дипломата из-за домогательств, неподобающего поведения, эмоционального насилия и истерик, причем первая жалоба была подана всего спустя месяц после заступления Майя-Луото на пост посла.

В материале сказано, что, несмотря на все это, женщина сохранит свои служебные обязанности в МИД, поскольку выговор не является основанием для увольнения. При этом признается, что Майя-Луото создает «напряженную атмосферу».

Ранее сообщалось, что последователя скандального секс-инструктора Алекса Лесли (настоящее имя Александр Кириллов), задержанного в Тульской области, арестовали на два месяца в Москве. По версии следствия, мужчина домогался девушки. Расследование проводится в рамках дела о склонении к совершению изнасилования.

До этого в отношении Лесли возбудили уголовное дело о склонении к изнасилованию (ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 131 УК), ему грозит до 4,5 года лишения свободы. Инциденты с домогательствами произошли в центре Москвы после призывов известного пикапера к последователям «брать девушек за задницы».