Ученые перечислили продукты, повышающие риск рака легких на 41%

Чрезмерное употребление ультрапереработанных продуктов (UPF) повышает риск развития рака легких, выяснили американские ученые, исследование которых опубликовано в журнале Thorax. Специалисты проанализировали пищевые привычки 100 тысяч человек, уделяя особое внимание наличию в их рационе газировки, полуфабрикатов, фастфуда, колбас, сладостей и готовых соусов.

Как оказалось, у тех, кто потреблял больше всего UPF, а именно около шести порций в день, риск рака легких был выше на 41% по сравнению с теми, кто ел их меньше всего (около 0,5 порции в день). При этом риск рака немелкоклеточного типа увеличивался на 37%, а мелкоклеточного — на 44%.

По словам авторов научной работы, полученные данные пока не доказывают прямую причинно-следственную связь. Однако UPF, как правило, бедны питательными веществами, содержат избыток соли, сахара и жиров, а также потенциально опасные соединения, образующиеся при промышленной переработке. Например, это акролеин, который встречается в табачном дыме.

Ранее ученые из Вашингтонского университета благодаря искусственному интеллекту создали белки, которые могут определять и атаковать аномальные для организма клетки. Новое открытие способно ускорить разработку методов для борьбы с раком и вирусными инфекциями.