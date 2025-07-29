Нидерланды объявили персонами нон грата двух министров из Израиля

Двое израильских высокопоставленных чиновников стали персонами нон грата в Нидерландах, сообщает издание NOS. По информации журналистов, в опале оказались министр нацбезопасности государства Итамар Бен-Гвир и глава Минфина Израиля Бецалель Смотрич.

Руководитель нидерландского Министерства иностранных дел Каспар Вельдкамп объяснил такое решение властей страны тем, что израильские чиновники высказывались за применение насилия в отношении населения Палестины, а также за расширение незаконных поселений и этнические чистки в секторе Газа. Кроме того, Нидерланды планируют добиться того, чтобы оба министра получили статус «иностранцев, чей въезд нежелателен» в Шенгенской базе данных SIS.

Ранее журналисты заявили о возрастающих рисках кризисной ситуации в энергетической системе Нидерландов. По их словам, такая ситуация грозит жителям страны перебоями со светом. Согласно имеющимся данным, в 2021 году около 3000 предприятий столкнулось с трудностями из-за проблем в энергосистеме. Сейчас же похожие затруднения могут ощутить уже 20 тысяч компаний.