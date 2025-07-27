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27 июля 2025 в 15:56

Нидерландам предрекли кризис в энергетической системе

El Pais: Нидерланды могут столкнуться с проблемами электроснабжения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Нидерландах растет риск кризиса в энергетической системе. Он может привести к масштабным перебоям в электроснабжении, передает El Pais со ссылкой на правительственный отчет.

В соответствии с данными в 2021 году около 3000 компаний столкнулись с трудностями при подключении к электросети из-за проблем с энергоснабжением, сообщает издание. В настоящее время число организаций, которые могут столкнуться с возможными перебоями в энергоснабжении, увеличилось до 20 тысяч.

Эксперты обращают внимание на то, что энергосистема стала более уязвимой из-за недостатка инвестиций в эту область на фоне растущего спроса на электроэнергию. Для того чтобы исправить ситуацию, потребуется от 10 до 40 млрд евро (от 930 млрд рублей до 8,3 трлн рублей).

Власти отмечают, что местные жители должны быть готовы к возможным проблемам с электричеством в будущем. Они подчеркивают, что существующие технологии производства энергии с помощью солнца и ветра не способны обеспечить растущие потребности людей.

В начале июля масштабный блэкаут случился в пяти регионах Чехии и части столицы. Полиции пришлось усилить патрулирование на фоне отключения электричества. По данным СМИ, в пострадавших регионах приостановили движение поездов на железной дороге, а больницам пришлось использовать резервные источники питания.

Нидерланды
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