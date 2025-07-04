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04 июля 2025 в 14:57

Европейская страна внезапно осталась без электричества

В Чехии произошло масштабное отключение электроэнергии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Чехии произошло масштабное отключение электроэнергии, сообщает портал Novinky. Блэкаут затронул пять регионов страны и часть Праги. Полиция на фоне случившегося усилила патрулирование.

В пострадавших регионах приостановлено движение поездов, сотни людней застряли в лифтах. Больницы работают только за счет резервных источников питания. В столице временно не работало метро.

Власти пока не располагают информацией о том, что стоит за масштабным отключением электроэнергии. Отмечается, что сбой возник в магистральной сети компании ČEPS.

28 апреля без света остались жители Португалии, Испании и Андорры. Блэкаут накрыл весь Пиренейский полуостров и ряд районов Франции. Из-за аварии население потеряло доступ к мобильному интернету и Wi-Fi. В Мадриде после отключения электричества пришлось остановить матч теннисного турнира Madrid Open.

Позже стало известно, что масштабный блэкаут был вызван техническими и организационными неполадками. Это следует из отчета Министерства экологии и демографии страны. В местной энергосистеме произошли скачки напряжения.

Европа
Чехия
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