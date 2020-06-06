Итак, сценарий развязки главного клубного турнира континента текущего сезона обретает всё более ясные очертания. Как утверждает немецкое издание Bild, оставшиеся несыгранными из-за пандемии COVID-19 матчи плей-офф Лиги чемпионов сезона-2019/20 будут проведены в августе в формате «финала восьми» на Западной оконечности Европы. NEWS.ru находит объективные причины, по которым право подать болельщикам десерт еврокубкового сезона может быть отдано Португалии, а не входившим в трио претендентов Германии или России.

«Финал восьми» как единственный реальный вариант

Прежде всего, напомним, что розыгрыш Лиги чемпионов-2019/20 был прерван в середине марта по известным всем — и уже набившим оскомину — причинам, в разгар первого раунда плей-офф. В 1/8 финала успели состояться первые матчи, а ответных прошло только четыре: путёвки в четвертьфинал завоевали немецкий «РБ Лейпциг», итальянская «Аталанта», мадридский «Атлетико» и французский «Пари Сен-Жермен». За оставшиеся вакансии во втором круге плей-офф спорят немецкая «Бавария» и лондонский «Челси» (3:0 в пользу мюнхенцев в первом поединке), туринский «Ювентус» и французский «Лион» (0:1), испанская «Барселона» и итальянский «Наполи» (1:1), английский «Манчестер Сити» и мадридский «Реал» (2:1).

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ещё в первые недели коронавирусного коллапса твёрдо стоял на том, что приостановленный розыгрыш главного клубного трофея континента следует довести до логического завершения, даже при малейшей возможности. Назывались различные сроки и варианты доигрывания, которые корректировались безжалостной пандемией, долго не желавшей выпускать европейский футбол из карантинных тисков.

Постепенно стало очевидно, что идея доиграть Лигу чемпионов в укороченном формате (то есть по системе с одним, а не двумя матчами в каждой паре участников и на каждой стадии плей-офф) — едва ли не единственная реально осуществимая в нынешних условиях жесточайшего цейтнота. Ведь УЕФА широким жестом выделил национальным федерациям два первых летних месяца для завершения своих внутренних чемпионатов, а в сентябре уже необходимо начинать сезон-2020/21. Так что на рестарт и максимально быстрый финиш Лиги чемпионов оставался лишь август.

Очевидным стал и ещё один факт: все команды, продолжающие вести борьбу за «ушастый» Кубок чемпионов (так трофей прозвали за его соответствующую форму — с двумя торчащими по бокам чаши изогнутыми ручками), логичнее и безопаснее будет собрать где-то в одном или нескольких близлежащих городах, поскольку продолжать турнир с разъездами было бы крайне затруднительно, ввиду разной эпидемиологической ситуации в той или иной стране.

Вот так окончательно оформился вариант доигрывания розыгрыша ЛЧ в формате «финала восьми». Это означает, что эти восемь лучших команд за достаточно короткий промежуток времени и на ограниченном пространстве проводят четвертьфиналы, полуфиналы и главный поединок за трофей.

Против нас — место в тройке по COVID-19, финал ЛЧ через год и старт РПЛ-2020/21

Со сроками УЕФА определилась уже достаточно давно: с 8 по 29 августа должны будут пройти и оставшиеся четыре ответных поединка 1/8 финала, и все три решающих стадии турнира. При «одноматчевом» формате времени на доигровку вполне достаточно.

Сложнее было выбрать место проведения «финала восьми». Пресловутый COVID-19 не стал атаковать все страны Европы по методу ковровой бомбардировки: где-то бесчинствовал в большей степени, где-то — в меньшей, куда-то пришёл ещё в феврале, а куда-то — к концу марта. Россия как раз оказалась в конце этой «очереди». Но уже прочно закрепилась на третьем месте в мире (после США и Бразилии) по числу выявленных случаев заболевания коронавирусом.

В этой связи не совсем понятно, откуда появилась информация, что наша страна изъявила желание принять у себя финальную стадию розыгрыша Лиги чемпионов. Более десятка современных стадионов и совсем свежий опыт успешного проведения чемпионата мира — ещё не повод зазывать к себе сильнейшие клубы Старого Света. Возможно, кто-то решил сыграть на том, что Санкт-Петербург ранее официально получил право провести финал (один-единственный финальный матч) Лиги чемпионов в следующем сезоне, то есть в начале лета 2021 года. А потому появилась версия, что Россия (и не только Питер) готова «сыграть на опережение».

Алексей Сорокин Сергей Булкин/NEWS.ru

Впрочем, эту версию отмёл генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Петербурге Алексей Сорокин, заявивший, что вариант «досрочного» проведения решающих игр Лиги чемпионов в нашей стране даже не рассматривался и не обсуждался. А немецкое издание Bild сделало акцент на том, что УЕФА посчитало неподходящей для проведения августовского турнира эпидемиологическую обстановку в России.

Наверняка футбольные чиновники приняли во внимание и тот факт, что следующий чемпионат Российской премьер-лиги (РПЛ) планируется начать фактически через неделю после окончания нынешнего: доигровка прерванного сезона должна завершиться к концу июля, а чемпионат-2020/21 должен стартовать уже в первых числах августа. А это означает, что на российских стадионах в последний летний месяц провести матчи Лиги чемпионов будет практически невозможно — они будут заняты играми РПЛ.

Чем португальцы круче немцев

У Германии, которая тоже рассматривалась в качестве претендента на «финал восьми» ЛЧ, казалось бы, значительно больше шансов в борьбе с конкурентами, нежели у России. И местные национальные первенства (Бундеслиги 1 и 2) возобновились здесь ещё в середине мая — раньше других чемпионатов на континенте, и умение немцев всё разложить по полочкам, идеально организовать и обеспечить максимальную санитарную безопасность сомнениям не подвергается.

Однако Германия и по сей день входит в десятку стран по числу инфицированных коронавирусом, и этот аргумент, видимо, оказался в глазах руководителей УЕФА весомее всех плюсов данного кандидата. Футбольные боссы рассудили, что риск заражения игроков, тренеров и персонала топ-клубов Европы должен быть сведён к минимуму, а с этой точки зрения Германия на данный момент не является идеальным местом для организации турнира.

Стадион «Эштадиу да Луж» Steve Gardner - Flickr/CC BY 2.0/wikimedia.org

В итоге выбор, как утверждает Bild, был сделан в пользу Португалии. Удивительно, но факт: самому западному государству континента, издревле экономически, культурно и ментально связанному с Бразилией — одним из очагов пандемии, удалось избежать коронавирусной катастрофы на своей территории. Более того, эпидемиологическая ситуация на этой части Пиренейского полуострова настолько нормализовалась, что уже несколько дней назад местные клубы высшего дивизиона — Примейры — возобновили приостановленный чемпионат. Конечно, за два месяца многое может измениться в любую сторону, но на данный момент Португалия — действительно близкий к оптимальному вариант проведения «финала восьми» Лиги чемпионов.

За «европейских бразильцев» должен сыграть и логистический фактор. По сообщению немецкой прессы, УЕФА высказал пожелание, чтобы принимающая турнир сторона имела возможность предоставить четыре стадиона в радиусе ста километров. А в одном Лиссабоне футбольных арен премиум-класса две — «Эштадиу да Луж» (на нём принимает соперников «Бенфика») и «Жозе Алваладе» (домашнее поле «Спортинга»). В получасе езды от столицы — города Сетубал и Оэйраш, также имеющие вполне приемлемые стадионы для проведения матчей самого высокого уровня.

Остаётся добавить, что официально о месте проведения возобновлённого розыгрыша Лиги чемпионов-2019/20 должно быть объявлено 17 июня.