Победителя Лиги чемпионов выявят в Лиссабоне

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Португальская столица Лиссабон выиграла право принять на своих стадионах главные матчи Лиги чемпионов сезона-2019/20. Турнир может состояться с 8 по 29 августа.

В Лиссабоне пройдут четвертьфиналы, полуфиналы и финал. Об этом сообщает Bild. Официально о месте проведения мини-турнира должно быть объявлено 17 июня.

Отмечается, что в Португалии, возможно, изменят формат Лиги чемпионов — победители противостояний на всех стадиях будут определятся в одном матче.

Ранее NEWS.ru сообщал, то же издание Bild рассказывало о желании УЕФА провести мини-турнир в России, Германии или Португалии. Однако генеральный директор оргкомитета чемпионата Европы — 2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин заявил, что обсуждения в УЕФА о планах России провести плей-офф Лиги чемпионов не было.