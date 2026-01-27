Португальский суд «ударил» по мэрии за передачу данных России DN: cуд подтвердил приговор мэрии Лиссабона по делу о передаче данных России

Конституционный суд Португалии оставил в силе решение о наказании мэрии Лиссабона по делу о передаче российским властям персональных данных протестующих, сообщает Diário de Notícias. Речь идет об акции в 2021 году напротив российского посольства в столице страны.

Суд постановил, что муниципалитет обязан соблюдать нормы защиты персональных данных наравне с частными организациями. На этом основании мэрия должна выплатить штраф. Теперь дело отправляется обратно в суд Лиссабона для дальнейшего рассмотрения.

Судьям предстоит определить, по каким именно пунктам истек срок давности, а также установить окончательную сумму санкции. В свое время размер штрафа составлял €738 тыс. (66,6 млн рублей).

В 2021 году группа российских граждан решила провести акцию протеста возле дипломатического представительства России. Для получения разрешения на митинг они предоставили свои персональные данные в мэрию Лиссабона. Городские власти переслали эту информацию не только местной полиции, но и напрямую в российское посольство. Данный шаг вызвал резкую критику со стороны португальских политиков, которые осудили действия муниципалитета.

