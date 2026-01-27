Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 января 2026 в 16:47

Португальский суд «ударил» по мэрии за передачу данных России

DN: cуд подтвердил приговор мэрии Лиссабона по делу о передаче данных России

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Конституционный суд Португалии оставил в силе решение о наказании мэрии Лиссабона по делу о передаче российским властям персональных данных протестующих, сообщает Diário de Notícias. Речь идет об акции в 2021 году напротив российского посольства в столице страны.

Суд постановил, что муниципалитет обязан соблюдать нормы защиты персональных данных наравне с частными организациями. На этом основании мэрия должна выплатить штраф. Теперь дело отправляется обратно в суд Лиссабона для дальнейшего рассмотрения.

Судьям предстоит определить, по каким именно пунктам истек срок давности, а также установить окончательную сумму санкции. В свое время размер штрафа составлял €738 тыс. (66,6 млн рублей).

В 2021 году группа российских граждан решила провести акцию протеста возле дипломатического представительства России. Для получения разрешения на митинг они предоставили свои персональные данные в мэрию Лиссабона. Городские власти переслали эту информацию не только местной полиции, но и напрямую в российское посольство. Данный шаг вызвал резкую критику со стороны португальских политиков, которые осудили действия муниципалитета.

Ранее в Херсонской области был задержан сотрудник полиции. Мужчину подозревают в совершении государственной измены. Основанием для обвинения послужила передача сведений украинским спецслужбам. Подозреваемый работал в одном из отделов местной полиции. Он систематически собирал определенные данные и затем передавал их. Для передачи он использовал мессенджер WhatsApp.

мэрии
суды
Португалия
Лиссабон
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Терапевт оценил необходимость антибиотиков при лечении гриппа
Российский бизнес начал массовый переход на наличные расчеты
Массовая атака пираний произошла на популярном курорте в Бразилии
В Африке нашли лагеря для перевоспитания детей из Финляндии
Аналитики предрекли «долговой апокалипсис» из-за триллионных обязательств
Путин проведет переговоры с президентом страны Ближнего Востока
Украинец и свидетель по делу об импичменте Трампу баллотируется в сенат
Россиянам рассказали, можно ли отказаться от оплаты QR-кодом
Трамп анонсировал завершение девятого конфликта за свою карьеру
Медбрат устал от плача трехмесячного малыша и сломал ему девять костей
Сидни Суини грозит наказание за развешанные на знаке Hollywood бюстгальтеры
«Дикая и антинародная»: Миронов об идее легализовать онлайн-казино в России
Смерть сына и нападение на любовницу: Хубутия разоткровенничался на ТВ
«Столп НАТО»: во Франции оценили заявления Рютте о боеспособности Европы
«Ожидали сопротивления»: форвард «Автомобилиста» о матче с «Амуром»
«Оторваться от повседневной суеты»: настоятель храма о написании икон
Военэксперт назвал опасного противника для Балтийского флота России
Блогеры предложили Telegram помощь в ситуации с РКН
В США раскрыли планы ЦРУ на Венесуэлу
Память журналистки Политковской снова оказалась под угрозой
Дальше
Самое популярное
Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Семья и жизнь

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Семья и жизнь

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.