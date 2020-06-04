Сорокин: УЕФА не обсуждал проведение в России Лиги чемпионов

https://static.news.ru/photo/514c7518-a638-11ea-8078-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Генеральный директор оргкомитета Чемпионата Европы-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин заявил, что обсуждения в УЕФА о планах России провести плей-офф Лиги чемпионов не было.
Мне ничего про это неизвестно. И официально в УЕФА такого обсуждения, связанного с Россией, не было, — приводит словаСорокина РИА Новости, который добавил, что к нему никто не обращался из УЕФА по этому вопросу.
Ранее издание Bild сообщило, что УЕФА направил национальным федерациям тендерные документы на право принять Лигу чемпионов сезона 2019/20. Отмечается, что изъявили желание принять мини-турнир Россия, Германия и Португалия, писалNEWS.ru. Окончательное решение УЕФА озвучит 17 июня.