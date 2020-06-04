Сорокин: УЕФА не обсуждал проведение в России Лиги чемпионов

Генеральный директор оргкомитета Чемпионата Европы-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин заявил, что обсуждения в УЕФА о планах России провести плей-офф Лиги чемпионов не было.

Мне ничего про это неизвестно. И официально в УЕФА такого обсуждения, связанного с Россией, не было, — приводит слова Сорокина РИА Новости, который добавил, что к нему никто не обращался из УЕФА по этому вопросу.