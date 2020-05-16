Футбольный сезон в Бундеслиге официально возобновили

https://static.news.ru/photo/2b0823e8-9783-11ea-9fab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Matthias Hangst/dpa/Global Look Press

Программу 26-го тура Бундеслиги открыли сразу пять матчей. Таким образом, сезон в главном дивизионе чемпионата Германии по футболу, прерванный из-за пандемии коронавируса, официально возобновлён.

Главным называют матч «Боруссии» (Дортмунд) против «Шальке» (Гельзенкирхен). Кроме того, 16 мая пройдут игры «РБ Лейпциг» — «Фрайбург», «Аугсбург» — «Вольфсбург», «Фортуна» — «Падерборн» и «Хоффенхайм» — «Герта», сообщает «Интерфакс».

В главном дивизионе чемпионата Германии по футболу на данный момент лидирует мюнхенская «Бавария» с 55 очками. На четыре балла отстаёт дортмундская «Боруссия». За ней следом с отставанием в одно очко идёт команда «Герта». До вынужденного перерыва в Бундеслиге было сыграно 25 туров из 34.

Ранее о возобновлении чемпионата по футболу в мае «при соблюдении определённых правил» объявила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, писал NEWS.ru. Политик коснулась темы футбола, после того как констатировала успешное прохождение страной первого этапа пандемии.