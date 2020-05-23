Чемпионат Португалии по футболу возобновится 3 июня

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Исполком Российского футбольного союза принял решение о возобновлении Премьер-лиги 21 июня. При этом матчи будут проходить без зрителей. Руководитель футбольного клуба «Арсенал» (Тула) Гурам Аджоев рассказал, как относится к подобному решению.

Наша ближайшая игра — это домашний матч со «Спартаком». Провести эту встречу со зрителями или без... Тут даже объяснять ничего не надо. Вообще каждая домашняя игра в Туле превращается в...