Чемпионат Португалии по футболу возобновится 3 июня

Чемпионат Португалии по футболу, который был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса, будет возобновлён 3 июня.
Первый тур после возобновления чемпионата продлится с 3 по 7 июня, сообщает пресс-служба лиги.
Стартовые матчи пройдут между «Портимоненсе» и «Жил Висенте», «Фамаликан» и «Порту».
Ранее Футбольный союз Словении объявил о возобновлении чемпионата страны по футболу, который был приостановлен в начале марта из-за пандемии коронавируса. Турнир возобновится 5 июня. Матчи будут проходить без зрителей, в полном соответствии с рекомендациями Национального института общественного здоровья, писал NEWS.ru.
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