УЕФА планирует возобновить матчи Лиги чемпионов 7–8 августа

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) планирует возобновить розыгрыш Лиги чемпионов 7–8 августа.
Если первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов начнутся именно в эти даты, командам придется проводить игры через каждые три дня, чтобы финал состоялся 29 августа, сообщает Sky Sports.
NEWS.ru писал, что в ФИФА разрешила футболистам, у которых контракты истекают 30 июня 2020 года, покидать свои команды. Если у игрока срок аренды заканчивается 30 июня, то он теоретически может вернуться в свой клуб, но окно регистрации будет закрыто, заявил юридический директор ФИФА Эмилио Гарсия Сильверо.
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