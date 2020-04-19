УЕФА планирует возобновить матчи Лиги чемпионов 7–8 августа

https://static.news.ru/photo/57c6d186-8220-11ea-842c-fa163e074e61_660.jpg Фото: FrankHoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) планирует возобновить розыгрыш Лиги чемпионов 7–8 августа.

Если первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов начнутся именно в эти даты, командам придется проводить игры через каждые три дня, чтобы финал состоялся 29 августа, сообщает Sky Sports.

NEWS.ru писал, что в ФИФА разрешила футболистам, у которых контракты истекают 30 июня 2020 года, покидать свои команды. Если у игрока срок аренды заканчивается 30 июня, то он теоретически может вернуться в свой клуб, но окно регистрации будет закрыто, заявил юридический директор ФИФА Эмилио Гарсия Сильверо.