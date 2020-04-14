Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) давно выражал твёрдое намерение доиграть приостановленный сезон, в том числе, и применительно к Лиге чемпионов и Лиге Европы. Оба турнира, напомним, были приостановлены на стадии 1/8 финала. Согласно последним данным, футбольные чиновники предлагают довести еврокубки до логического завершения в течение трёх недель августа в формате одного матча на каждой стадии турнира и при пустых трибунах. NEWS.ru — о плюсах и минусах этого решения.

Приятный бонус и меньшее из двух зол

Начиная с отрицательных моментов, позволим себе отметить, что определённый бонус болельщики всё равно получат. Дело в том, что в Лиге чемпионов были сыграны все восемь первых матчей 1/8 финала и четыре ответных, по итогам которых пропуск в четвертьфинал завоевали мадридский «Атлетико», французский «ПСЖ», итальянская «Аталанта» и немецкий «РБ Лейпциг». А в четырёх других парах вторые поединки не успели состояться.

Таким образом, возобновление еврокубков будет логично открыть именно встречами немецкой «Баварии» и английского «Челси» (счёт первой встречи — 3:0), итальянского «Ювентуса» и французского «Лиона» (0:1), испанской «Барселоны» и итальянского «Наполи» (1:1), английского «Манчестер Сити» и мадридского «Реала» (2:1). Это и станет тем самым бонусом, которым будут вознаграждены поклонники футбола после многомесячного воздержания.

ASHLEY WESTERN via www.imago-ima/Global Look Press

Разумеется, в дальнейшем у футбольного сообщества неизбежно возникнет чувство досады от того, что все оставшиеся противостояния на стадии четверть- и полуфиналов в обоих еврокубковых турнирах будут состоять из одного матча. Кстати, нетрудно подсчитать, что количество встреч на этих стадиях сократится с 24 до дюжины — а финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы и так состояли из одного матча. Руководители клубов и чиновники УЕФА наверняка хотя бы мимоходом вспомнят об упущенной коммерческой выгоде от сократившихся вдвое телетрансляций и о прочих возможных доходах. Но затем, безусловно, прогонят эту мысль, успокаивая себя тем, что лучше выручить хоть какие-то деньги от возродившегося европейского футбола, чем остаться на полном нуле.

Из других очевидных минусов предложенной схемы доигрывания евросезона можно выделить два, один из которых назовём «антуражным», а второй — спортивным. В первом случае речь идёт о проведении игр без зрителей, что неизбежно обеднит атмосферу футбольного праздника и изрядно подпортит картинку телетрансляций еврокубковых встреч. Но здесь, как говорится, из двух зол нужно выбирать меньшее: лучше увидеть классный футбол хотя бы по телевизору и на фоне пустых трибун, чем не видеть его вовсе.

Что касается спортивной стороны вопроса, далеко не всем клубам придётся по вкусу способ выявления сильнейшего в одном-единственном поединке. В двухраундовой дуэли есть возможность исправить ситуацию после поражения в первой встрече. Классический пример — «ПСЖ», который в 1/8 финала уступил «Боруссии» в Дортмунде (1:2), а затем дома (кстати, уже при полном отсутствии болельщиков на трибунах своей арены «Парк де Пренс») взял верх со счётом 2:0 и вышел в четвертьфинал. Аналогичный шанс спастись пока ещё есть и у мадридского «Реала», которому, правда, придётся отыгрываться в противостоянии с «Ман Сити» после домашних 1:2, а значит, нужно будет забивать минимум два мяча в гостях. Но это всё равно хоть какой-то шанс, а при одноматчевой формуле такового уже не будет.

Daisuke Nakashima/Global Look Press

Лакомое футбольное зрелище в предельно допустимой концентрации

Впрочем, у этого минуса есть и обратная сторона медали. В руководстве УЕФА не раз вспыхивали дискуссии по поводу якобы несовершенства действующего правила «выездного гола», который ценится выше при формуле «матч дома, матч в гостях». Звучали даже предложения отменить этот пункт правил, хотя, честно говоря, логики в этом мало: ведь в таком случае неизбежно возрастёт число встреч с дополнительным временем и сериями пенальти, что при нынешней плотности календаря только усложнит жизнь клубам и футболистам.

Однако при одноматчевом формате еврокубков, к которому нынче вынуждено прибегнуть футбольное сообщество, проблема выездного гола отпадёт сама собой. Матчи будут проходить на нейтральных полях, однако, в случае ничейного результата в основное время, вновь придётся играть два четвертьчасовых экстратайма и пробивать пресловутую серию 11-метровых.

Плавно перейдя к плюсам предлагаемого УЕФА «пожарного» формата еврокубков, с удовольствием констатируем, что их не так уж мало. Во-первых, каждый поединок при одноматчевой формуле будет проходить, как принято говорить, от ножа, обретёт характер финального — ведь всем понятно, что судьба путёвки в следующий раунд решается здесь и сейчас.

Во-вторых, болельщики получат уникальную возможность стать свидетелями своеобразного чемпионата Европы среди клубов, который пройдёт в максимально сжатые сроки. Вы ведь наверняка и раньше замечали, как «размыт» календарь еврокубков, когда матчи на групповой стадии играются раз в две-три недели, а первый раунд плей-офф Лиги чемпионов и вовсе «размазан» на целый календарный месяц — с середины февраля по середину марта. За это время в ожидании ответных игр немудрено забыть, как проходили и чем закончились первые встречи в каждой паре. А предлагаемая формула даёт всем нам уникальный шанс употребить самое лакомое футбольное зрелище в максимально допустимой концентрации.

Daisuke Nakashima/Global Look Press

В-третьих, август для европейского футбола всегда был фактически «мёртвым» месяцем: в это время обычно проводятся лишь квалификационные раунды еврокубков, а многие национальные чемпионаты либо ещё находятся на каникулах, либо только-только набирают ход. А тут — такое пиршество высококлассного футбола в непривычное время. Разве не любопытно будет ощутить какие-то новые эмоции, быть приятно ошарашенным тем, что футбол нечаянно нагрянет, когда его совсем не ждёшь?

Вот здесь мы и подобрались к главному резюме этих заметок: само по себе возвращение европейского футбола в нашу жизнь — не важно, в каком формате и даже без зрителей на трибунах — будет означать, что пандемия сдаёт свои позиции. Ведь если футбол перешагнёт границы национальных чемпионатов и выйдет на континентальный уровень, значит, смертельно опасный вирус действительно отступает. Так что, как ни пафосно это прозвучит, возобновление замороженных розыгрышей Лиги чемпионов и Лиги Европы станет символом возрождения нормальной жизни для всех жителей Старого Света.