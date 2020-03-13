https://static.news.ru/photo/6ea2aec6-6514-11ea-b552-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pascal Muller/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приостановил розыгрыш Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за пандемии коронавируса.

В связи с распространением COVID-19 в Европе все клубные соревнования, запланированные на следующую неделю, откладываются, — сказано в сообщении пресс-службы союза.

Таким образом, не состоятся матчи Лиги чемпионов, запланированные на 17 и 18 марта, Лиги Европы, запланированные на 19 марта. Также перенесены четвертьфинальные розыгрыши Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы, запланированные на 20 марта.

УЕФА 17 марта проведёт посредством видеоконфернции консультации с представителями 55 ассоциаций по поводу ситуации с коронавирусом, где будет принято решешение по поводу целесообразности проведения чемпионата Европы-2020. Французское издание L'Equipe сообщило, что по итогам консультаций Евро-2020 будет переносён на 2021 год, писал NEWS.ru.